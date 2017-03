Auftakt ins Politikjahr 2017 Wahlzeit!

Die Linke - Lafo soll für eine Sensation sorgen:



Das Saarland gilt als wichtigster Test für die Linkspartei. Denn mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine könnte sie drittstärkste Kraft werden. Möglich, dass es dann für eine rot-rote Koalition reicht. Es wäre das erste Bündnis zwischen SPD und Linkspartei in einem westdeutschen Bundesland. Bundespolitisch ist die Saarland-Wahl für die Linke deshalb sehr bedeutend. Die Partei, die oft mit Dauerquerelen und umstrittenen Positionen in der Außenpolitik für Schlagzeilen sorgt, will seriöser wirken. Und wie ginge das besser als über eine Regierungsbeteiligung? Selbst wenn es an der Saar nicht zu Rot-Rot kommt: Allein, dass Deutschland darüber debattiert hat, ist für die Linke schon ein Erfolg.



In Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen hingegen spielen die Linken kaum eine Rolle - in beiden Bundesländern sind sie bisher nicht im Parlament vertreten. In NRW, vielleicht auch in Schleswig-Holstein, könnte es dieses Mal gerade so für ein Ergebnis über fünf Prozent reichen. Das würde man im Bundestagswahlkampf als Beweis anführen, dass man die Linke im Westen nicht abschreiben sollte - so gering die Prozentzuwächse auch sein mögen. Verpasst die Linke den Einzug in beide oder eines der Landesparlamente, bliebe es immerhin beim Status quo.