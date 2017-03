CDU-Sieg im Saarland Annegret!

Als der schwarze Balken in die Höhe schnellt, so weit wie es kaum jemand für möglich gehalten hätte, da bricht es aus den Konservativen heraus. Hunderte schmettern ihre Jubelschreie in die "Luminanz", ein Veranstaltungssaal im Zentrum Saarbrückens. Ein Mann brüllt mit solcher Gewalt, dass man sich Sorgen um seinen Hals macht. Menschen fallen sich in die Arme, ein älterer Herr schüttelt immer wieder den Kopf: "Geil, geil, geil."

Pure Erleichterung.

Klar, da hatte sich auch etwas angestaut. Verrückte Wochen liegen hinter der Saar-CDU. Lange hatten sich die Christdemokraten auf einen langweiligen Wahlkampf eingestellt. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer war Liebling der Saarländer und die SPD Juniorpartner in einer funktionierenden Großen Koalition. Nichts deutete daraufhin, dass sich im Südwesten etwas ändern könnte.

Dann berauschten sich die Sozialdemokraten so sehr an ihrem neuen Kanzlerkandidaten Martin Schulz, dass auch an der Saar der Wechsel zum Greifen nahe schien. In Umfragen lag die SPD plötzlich nur noch knapp hinter der Union. Eine Koalition mit den Linken schien möglich, ein Bündnis mit der Partei von Polit-Altstar Oskar Lafontaine.

Mit seiner Hilfe, so die Hoffnung mancher Linker, könnte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger die Union aus der Staatskanzlei verdrängen - zum ersten Mal seit 18 Jahren. Und sie könnte ein Zeichen setzen für Berlin zum Auftakt des Superwahljahres, für Schulz, gegen Angela Merkel. Angriff abgewehrt.

"SPD bekommt eins auf den Deckel"

Als sich die Ministerpräsidentin durch die Menge auf der CDU-Wahlparty drückt und herzt, jubelt das Parteivolk erneut: Ihr Triumphzug bis zur Bühne wird von "Annegret, Annegret"-Rufen begleitet.

"Heute haben wir drei Mal gewonnen: gegen die SPD, gegen Schulz und gegen Lafontaine", ruft Kramp-Karrenbauer ihren Leuten zu. Und noch ein Seitenhieb gegen die Konkurrenz: "Wo die SPD versucht, mit den Linken ins Bett zu gehen, da bekommt sie eins auf den Deckel."

Das ist natürlich auch eine Warnung mit Blick auf die Bundestagswahl im September, wo womöglich Rot-Rot-Grün Angela Merkel aus dem Amt befördern könnte. Dabei hatte sich die Saar-Union zuletzt mit Kräften bemüht, die Bundespolitik aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Selbst als es eng wurde, verzichtete sie weitgehend auf eine Rote-Socken-Kampagne. Die Pläne lagen zwar längst in der Schublade. Kramp-Karrenbauer selbst, so ist zu hören, soll sich gegen eine verschärfte Tonlage gewehrt haben.

Video DPA

Sachlich, ruhig, langweilig

Ihr Regierungsstil gilt als sachlich und ruhig, bisweilen sogar als langweilig - ein bisschen wie Angela Merkel, ihre Vertraute. Andererseits: Kramp-Karrenbauer hat anders als die Kanzlerin auch keine Probleme, sich unters Volk zu mischen - oder an Fastnacht die lustige Putzfrau zu spielen. Die Saarländer mögen sie. Ihre Zustimmungswerte lagen mitunter bei 75 Prozent.

Ihr Rezept blieb deshalb: Kramp-Karrenbauer. Der Wahlkampf der Union war voll und ganz auf sie zugeschnitten. AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, überall, auf allen Plakaten. Etwas anderes blieb der CDU auch nicht übrig. Potenzielle Koalitionsalternativen wie FDP oder Grüne sind im Saarland zu schwach.

Mit dem personalisierten Wahlkampf aber konnte die Union kurz vor der Wahl offensichtlich noch einmal kräftig mobilisieren, ähnlich wie bereits SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz. Bis zu fünf Prozentpunkte liegt die Union nun über den letzten Umfragewerten. Vor allem Nichtwähler konnte die CDU hinzugewinnen.

Seit fünf Jahren regieren Konservative und Sozialdemokraten an der Saar auffallend harmonisch - und können einige Erfolge vorweisen: Neue Millionenzahlungen vom Bund über den Länderfinanzausgleich etwa. Bereits Anfang der Woche sollen die Koalitionsgespräche beginnen.

Plötzlich still im Saal

Die Sozialdemokraten aber müssen sich zunächst einmal berappeln. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger und ihre Parteifreunde hatten sich den Abend anders vorgestellt. Augenhöhe mit der CDU, vielleicht sogar stärkste Partei, das waren die Träume, die in den vergangenen Wochen in der Saar-SPD für Euphorie gesorgt hatten. Doch als um 18 Uhr die ersten Prognosezahlen auf den Leinwänden bei der Wahlparty in der Saarbrücker Congresshalle aufleuchten, war es plötzlich sehr still im Saal.

Einige Genossen stöhnen auf. "Das ist sicherlich nicht das, was wir alle erwartet haben", sagt Ulrich Commercon, der Bildungsminister des Landes. Er findet als erster die Sprache wieder und betritt die mit roten Luftballons geschmückte Bühne. Immerhin, die Partei habe eine "enorme Aufholjagd" hingelegt, versucht Commercon seine Parteifreunde zu trösten.

Als Anke Rehlinger selbst bei der Wahlparty eintrifft, bekommt sie immerhin einen langen, freundlichen Applaus von der Basis. Einige Genossen trösten auch sie mit "Anke, Anke"-Rufen. Die 40-Jährige kommt ohne Umschweife zur Sache: "Wir hatten uns eigentlich vorgenommen zu feiern", ruft sie ihren Anhängern zu. "Das hat nicht geklappt." Der Amtsbonus von Kramp-Karrenbauer und die Frage, wer mit wem regiert, beides habe den Wahlkampf und die Themen der SPD in den letzten zwei Wochen vor der Wahl überlagert.

Rehlinger deutete an, dass sie sich die Fortsetzung ihrer Rolle als Juniorpartnerin und Wirtschaftsministerin im Kabinett Kramp-Karrenbauers gut vorstellen kann. Die SPD habe "gute Koalitionsarbeit geleistet", sagte sie, "wir sollten das fortsetzen."