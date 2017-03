Landtagswahl im Saarland CDU klar vorn, Rot-Rot wohl ohne Mehrheit

Die CDU ist weiterhin stärkste Kraft im Saarland. Bei der Landtagswahl am Sonntag kamen die Christdemokraten laut ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF auf 40,2 bis 40,8 Prozent - ein Plus von rund fünf Prozentpunkten gegenüber der Wahl vor fünf Jahren. Damit liegt die Partei von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer unerwartet deutlich vor der SPD von Herausforderin Anke Rehlinger, die nach ersten Hochrechnungen 29,5 bis 30,1 Prozent erreichte.

Die Linkspartei um Spitzenkandidat Oskar Lafontaine kam demnach auf 12,6 bis 13 Prozent. Damit ist ein rot-rotes Bündnis unwahrscheinlich: Zusammen bekommen SPD und Linke 24 Mandate, für die absolute Mehrheit benötigen sie aber 26.

Die AfD schaffte den Sprung in den Landtag; sie kam auf 5,9 beziehungsweise sechs Prozent. Damit ist sie nun in elf Landesparlamenten vertreten. Die Grünen dürften mit 4,5 Prozent ebenso wie die FDP mit drei Prozent und die Piratenpartei mit einem Prozent nicht im neuen Landtag vertreten sein.

Seit 2012 regiert im Saarland eine schwarz-rote Landesregierung unter Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Politikerin hatte sich genauso wie ihre Herausforderin Rehlinger zum Ziel gesetzt, stärkste Kraft zu werden und damit die nächste Regierung anzuführen.

"Beeindruckender Vertrauensbeweis"

Jubel kam nach den ersten Hochrechnungen aber vor allem aus der CDU. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer sieht ihre Politik in der großen Koalition klar bestätigt. "Ich habe natürlich gehofft, dass die Saarländerinnen und Saarländer ein deutliches Zeichen setzen der Zufriedenheit mit meiner Arbeit, dass die wollen, dass ich diese Arbeit fortsetze in der großen Koalition. Aber dass das so deutlich ausfällt, das hat mich auch überrascht", sagte die CDU-Regierungschefin.

"Ich glaube, die Saarländerinnen und Saarländer haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht, dass diese große Koalition, die gemeinsam erfolgreich war, fortgesetzt wird", sagte auch Roland Theis, Generalsekretär der saarländischen CDU. Er sieht in dem Ergebnis einen "beeindruckenden Vertrauensbeweis" für Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer sprach von einem "tollen Start ins Wahljahr 2017".

Die Landtagswahl gilt mit Blick auf die Bundestagswahl im September als wichtiger Stimmungstest. Bemerkenswert ist auch die Wahlbeteiligung am Sonntag: Im Vergleich zur Wahl von 2012 stieg sie um fast zehn Prozent auf etwa 70 Prozent. Zur Saar-Wahl aufgerufen waren rund 800.000 Bürger. Im kleinsten deutschen Flächenland leben knapp eine Million Menschen - etwas weniger als beispielsweise in Köln.

Die Titelverteidigung von Kramp-Karrenbauer galt lange als sicher; die nüchterne Politikerin hatte hohe Zustimmungswerte. Doch vom sogenannten Schulz-Effekt der SPD, der den Genossen bundesweit ein Umfragehoch gebracht hatte, wurde auch ein Zugewinn im Saarland erwartet - dieser ist ausgeblieben.

Schulz gratuliert Kramp-Karrenbauer

Die SPD-Politikerin Rehlinger ist seit Anfang 2014 stellvertretende Regierungschefin. Die Rechtsanwältin löste Heiko Maas ab, der als Bundesjustizminister nach Berlin ging. Von Maas übernahm sie auch das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr.

Sie zeigte sich über das Abschneiden ihrer Partei enttäuscht. Man habe zwar eine Aufholjagd hingelegt, aber das Wahlziel nicht erreicht, sagte die 40-Jährige der ARD. Es gebe einen allgemeinen Trend, dass der Amtsinhaber im Schlussspurt einen Bonus von den Wählern bekomme.

"Wir hätten uns mehr gewünscht, wir wollten stärkste Kraft werden", sagte SPD-Landeschef Maas. Die SPD habe eine gute Aufholjagd hingelegt. Das sei dem neuen Parteichef Martin Schulz zu verdanken. "Wir kamen von 24 Prozent und da hat er ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es überhaupt ein spannendes Rennen geworden ist." Schulz gratulierte in einer ersten Reaktion Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer. "Wir haben das Ziel für diesen Abend nicht erreicht", sagte er, da gebe es nichts zu beschönigen.

Die Linke hingegen machte den SPD-Kanzlerkandidaten verantwortlich für das Verfehlen einer rot-roten Mehrheit an der Saar. "Es hat sich eben gezeigt, dass der Hype um Schulz sich nicht in Wählerstimmen im Saarland umsetzen ließ", sagte Linken-Chef Bernd Riexinger. Man könne nicht mit allgemeinen Slogans Wahlen gewinnen.