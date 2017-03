Datenanalyse zum Saarland CDU mobilisiert Tausende Nichtwähler

Die Botschaft des Abends ist eindeutig: Die Saarländer sind gegen einen Politikwechsel im kleinsten Flächenland der Republik. Die amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer konnte der CDU sogar noch deutliche Stimmenzuwächse bescheren. Das liegt auch daran, dass "AKK", wie die Ministerpräsidentin abgekürzt wird, bei der Gruppe der ehemaligen Nichtwähler zulegen konnte.

Insgesamt stiegt die Wahlbeteiligung um mehr als acht Prozentpunkte auf annähernd 70 Prozent. Insgesamt 800.000 Saarländer waren zur Wahl aufgerufen.

Mit Blick auf die vergangenen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ist der Erfolg der Volksparteien eine überraschende Entwicklung: Schließlich profitierte bisher vor allem die AfD von einer steigenden Wahlbeteiligung - und damit von ehemaligen Nichtwählern. Im Saarland hingegen landet die Partei in dieser Kategorie nur auf dem dritten Platz.

Ganz anderes die CDU: 28.000 Stimmenberechtigte konnte sie aus dem Pool der bisherigen Nichtwähler hinzugewinnen. Die SPD kommt auf 13.000, wie aus den Analysen von Infratest Dimap hervorgeht.

Auch im Lager der SPD konnte die CDU Stimmberechtigte überzeugen und zu einem Wechsel bewegen: 8000 frühere SPD-Anhänger setzten an diesem Sonntag ihr Kreuz bei der CDU.

Auffällig: Die schwächelnden Grünen, die den Einzug in den Landtag verpassten, verloren einen besonders großen Teil ihrer Wählerschaft an die Union.

Wählerwanderung

Mit Blick auf das Alter der Wähler schnitt die CDU besonders gut bei Wählern ab, die 60 Jahre und älter waren. Besonders zulegen konnte sie aber auch bei 35 bis 59-Jährigen - übrigens genauso wie die SPD.

Nur bei der Gruppe der 18 bis 24-Jährigen konnte Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mit ihrer Partei die CDU überflügeln. Möglich, dass es in dieser Altersklasse tatsächlich auch ein Schulz-Effektchen aus der Bundespolitik gab. Schließlich erhält der SPD-Kanzlerkandidat besonders bei den Unter-30-Jährigen hohe Zustimmungswerte, wie der SPON-Wahltrend zeigt.

In allen anderen Altersklassen lag die Union dann allerdings vor den Sozialdemokraten.

Die Linke, die als drittstärkste Kraft in den Landtag einzieht, konnte in keiner der Altersgruppen besonders stark punkten, sie liegt durch die Generationen hinweg zwischen 12 und 14 Prozent.

Das starke Abschneiden der Union bei älteren Wählern spiegelt sich auch bei der Auswertung der Beschäftigungsverhältnisse wider. 45 Prozent der Rentner stimmten für die Union.

Aber auch bei Beamten, Selbstständigen und Angestellten konnte Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer offenbar punkten. Das zeigt auch: Die Wähler sind besonders in den einkommensstärkeren Berufen zufrieden mit der Landesregierung. Nur bei ihrem klassischen Wählermilieu, den Arbeitern, sowie bei den Arbeitslosen liegt die SPD vor der CDU.

Die Linke wiederum konnte bei den Arbeitslosen die meisten Wähler für sich gewinnen.

Diese Tendenz lässt sich auch in den unterschiedlichen Bildungsgraden ablesen. Die CDU kommt besonders bei den höheren Bildungsschichten an. Aber auch bei den mittleren und unteren Bildungsschichten liegt die CDU noch vorn, wenngleich die SPD dort zunehmend an die Prozentzahlen der CDU heranreicht.

Im Kleinen zeigte sich zudem auch bei dieser Wahl: Die AfD, die als viertstärkste Partei in den Landtag einzieht, ist eine männliche Partei - übrigens genau wie die Linke.

Die CDU hingegen konnte überdurchschnittlich viele weibliche Wähler gewinnen. Auch für die SPD entschieden sich mehr Frauen als Männer.