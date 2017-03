Hohe Wahlbeteiligung im Saarland "Die Wähler fürchten den Populismus"

"Ausgezeichnet" fand Angela Merkel das Wahlergebnis im Saarland, es sei ein "ermutigender Tag." Die Kanzlerin zeigte sich am Tag nach der Wahl beinahe überschwänglich bei der Bewertung des CDU-Siegs. Bei der SPD dagegen ist Ernüchterung eingekehrt. Der viel zitierte "Schulz-Effekt" reichte im Saarland nicht, um der CDU gefährlich zu werden. Im Gegenteil: Die Union legte nochmal einmal kräftig zu.

Das gelang auch, weil sie besonders stark ehemalige Nicht-Wähler mobilisieren konnte. Dort war die Partei von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer so erfolgreich wie keine andere Partei im Saarland. Aber auch die SPD konnte mehr Menschen motivieren, bei der Landtagswahl abzustimmen.

Insgesamt stieg die Wahlbeteiligung bei den 800.000 Wahlberechtigen im kleinsten Flächenland der Republik um acht Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2012 (lesen Sie hier die ausführliche Datenanalyse). Dieser Trend zu einer höheren Wahlbeteiligung ließ sich bereits bei den vergangenen Landtagswahlen ablesen.

Doch warum gingen die Nicht-Wähler dieses Mal verstärkt zur Wahl - und besonders zur CDU?

Fünf Fragen an den Demoskopie-Experten Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung.

SPIEGEL ONLINE: Die Wahlbeteiligung ist im Saarland um fast acht Prozent gestiegen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz glaubt, dass es zumindest da ein Schulz-Effektchen gegeben habe. Ist diese Entwicklung allein darauf zurückzuführen?

Vehrkamp: Der Schulz-Effekt hat bei der Saarland-Wahl sicherlich etwas zur höheren Wahlbeteiligung beigetragen. Aber auch die starke Stellung von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Den beiden Parteien ist es vor allem gelungen, viele Wähler aus der Mitte der Gesellschaft zu erreichen, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind. Es ist also eine Art Gegenmobilisierung, die dort stattgefunden hat.

SPIEGEL ONLINE: Gegenmobilisierung zu was?

Vehrkamp: Zu den Populisten. Bei den vergangenen Landtagswahlen gewann vor allem die AfD die Nicht-Wähler für sich. Das drückte sich auch in einer gestiegenen Wahlbeteiligung aus. Im Saarland konnten wir nun erstmals eine Gegenbewegung der Nicht-Wähler aus der politischen Mitte beobachten. Das ist für die Parteien mit Blick auf die kommenden Wahlen besonders interessant, denn dort liegt Wählerpotential brach. Unsere Studien bestätigen: Ein großer Teil derjenigen, die ihre Stimme nicht abgeben, sieht sich politisch als gemäßigt an, ist also der Mitte zuzurechnen und durch die demokratischen Parteien erreichbar.

SPIEGEL ONLINE: Woran liegt es, dass Menschen, die sich zeitweise nicht an der Wahl beteiligten, nun wieder ihre Stimme abgeben?

Vehrkamp: Sie fürchten die Folgen des Populismus. Deshalb gehen sie wieder zur Wahl. Der Brexit, die AfD und der US-Präsident Donald Trump führen nun zu einer Bewegung der Gegenmobilisierung.

SPIEGEL ONLINE: Ein Trend aus den vergangenen Wahlen setzte sich auch fort: Die Prognosen der Institute wichen vom tatsächlichen Wahlergebnis erneut ab.

Vehrkamp: Ja, und das hat ganz stark mit den Nicht-Wählern zu tun. Umfrageinstitute tun sich schwer, Nicht-Wähler zu erfassen. Damit ist diese Gruppe häufig unterrepräsentiert, das verzerrt die Umfragergebnisse.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern lässt sich aus der Wahl im Saarland ein Trend für die weiteren Wahlen ablesen?

Vehrkamp: Ich glaube schon, dass eine steigende Wahlbeteiligung ein Trend für das Wahljahr 2017 sein könnte. Martin Schulz hat den Wahlkampf wieder spannender gemacht, das setzt die CDU unter Druck und führt zu mehr Aufmerksamkeit für politische Themen in der Bevölkerung. Häufig wurde befürchtet, das Wahljahr 2017 werde zur Stunde der Populisten. Nun zeigt sich: Es könnte zu einer Stunde der Demokratie werden.