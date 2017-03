Angela Merkel hat das Ergebnis der CDU im Saarland gelobt. Die Partei von Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer habe ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt, das ermutigend sei, sagte die Kanzlerin. Dazu habe auch die positive Bilanz der großen Koalition in dem Bundesland beigetragen.

"Das war ein guter Start in das Wahljahr", sagte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen im Mai sowie auf die Bundestagswahl im September.

Es sei kein einfacher Wahlkampf gewesen. Einen Wechsel in der Stimmung der Wähler habe sie festgestellt, nachdem sich die SPD offen für eine Koalition mit den Linken gezeigt hatte. "Wenn das der Schulz-Effekt ist, können wir damit gut umgehen", so Kramp-Karrenbauer.

Für die SPD war das Ergebnis schlechter ausgefallen als erhofft. Die Sozialdemokraten konnte die bundesweite Euphorie um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Saarland nicht in einen Stimmenzuwachs ummünzen. Es sei deutlich geworden, "dass die Menschen im Saarland eines nicht wollen: das ist Rot-Rot", so Kramp-Karrenbauer. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hatte zuvor bereits erklärt, ihre Partei werde ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf ziehen.

Merkel gegen Neuauflage der Rote-Socken-Kampagne

Das Ergebnis sei auch ein Signal auf Bundesebene, sagten die beiden CDU-Politikerinnen. Angela Merkel erklärte, ohne die Linke gehe es dem Land besser. "Eine Nichtbeteiligung der Linken hat für Deutschland gute Resultate gezeigt", sagte die Kanzlerin. Auf eine Koalitionsaussage für die Zeit nach der Bundestagswahl im Herbst wollte sich Merkel erwartungsgemäß nicht festlegen: "Ich weigere mich jetzt, irgendwann im März, zu erklären, was im September möglich ist. Das lege ich in die Hand der Wählerinnen und Wähler."

Auf die Fragen, ob die Union gezielt gegen Rot-Rot-Grün Wahlkampf machen werde und ob es eine Wiederauflage der Rote-Socken-Kampagne geben soll, sagte Merkel: "Jede Zeit hat ihren eigenen Wahlkampf, wir werden nicht in die neunziger Jahre zurückgehen."

Eine Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD schloss Merkel bei der Pressekonferenz aus. Die Rechtspopulisten war mit 6,2 Prozent in den Landtag von Saarbrücken eingezogen, konnten allerdings an der Saar die starken Ergebnisse der Wahlen von 2016 in mehreren Bundesländern nicht wiederholen. Grüne und FDP hatten den Einzug ins Landesparlament verpasst.