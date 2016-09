Fremdenfeindliche Gewalt Brandanschlag auf Flüchtlingsunterkunft in Sachsen-Anhalt

Erneut hat es einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft gegeben. In Köthen in Sachsen-Anhalt setzten unbekannte Täter die Eingangstür des Gebäudes in Brand. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft zündeten sie brennbares Material an, das Feuer griff auf die Tür über. Die Flammen konnten aber von Mitarbeitern der Unterkunft gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand, lediglich ein Fenster wurde beschädigt. Der für politische Kriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich zu melden.

Von Januar bis Mitte September hat die Polizei bereits 507 Fälle fremdenfeindlicher Gewalt registriert. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Nach SPIEGEL-Informationen wurden in den ersten achteinhalb Monaten des Jahres mehr als 1800 politisch motivierte Straftaten gegen Asylbewerber und Flüchtlinge registriert. Demnach legten Neonazis und Asylgegner in diesem Jahr schon 78-mal Feuer, die Polizei zählte sieben Tötungsdelikte.