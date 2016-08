Nach Wahlbetrugsaffäre: Brakebusch erste Landtagspräsidentin von Sachsen-Anhalt

Sie erhielt 69 von 85 Stimmen: Die CDU-Politikerin Gabriele Brakebusch ist am Donnerstag zur Präsidentin des Landtags von Sachsen-Anhalt gewählt worden. Die 62-Jährige ist damit die erste Frau an der Spitze des Parlaments in Magdeburg.

Die Neuwahl der Landtagspräsidentin war nötig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Hardy Peter Güssau (CDU) vor zweieinhalb Wochen nach nur vier Monaten zurückgetreten war. Der CDU-Politiker zog damit die Konsequenzen nach Vorwürfen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Manipulationen bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren in Stendal. Güssau wurde vorgeworfen, er habe den Skandal vertuschen wollen, was dieser aber vehement bestreitet.

Als stärkste Fraktion im Landtag hatte die CDU das Vorschlagsrecht für das Amt des Landtagspräsidenten. Die AfD als zweitstärkste Fraktion kann einen Kandidaten für den ersten Stellvertreterposten vorschlagen. Der AfD-Abgeordnete Willi Mittelstädt erhielt im ersten Wahlgang allerdings nur 37 von 84 gültigen Stimmen und verfehlte damit die notwendige Mehrheit. 43 Abgeordnete stimmten gegen ihn, vier enthielten sich.

Die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen lehnten einen zweiten Wahlgang ab. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Sebastian Striegel, erklärte auf Twitter, "keinen Parlamentsverachter der AfD zum Vizepräsidenten" zu wählen.

Die AfD-Fraktion kann nach Angaben der Landtagsverwaltung nun mit demselben Kandidaten erneut antreten oder einen anderen Abgeordneten für den Vizeposten vorschlagen. Der ursprünglich zum Landtagsvize gewählte AfD-Abgeordnete Daniel Rausch hatte im Juni sein Amt aus privaten Gründen abgegeben. Den zweiten Stellvertreter der Landtagspräsidentin stellt die Linksfraktion.