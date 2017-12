Designierter sächsischer Ministerpräsident  CDU-Politiker Kretschmer weist Forderungen nach Familiennachzug zurück

Der designierte sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ermahnt die SPD vor ihrem Bundesparteitag zur Zurückhaltung in der Flüchtlingspolitik. "Wir haben den Familiennachzug in der Koalition mit den Sozialdemokraten begrenzt - ich wüsste überhaupt nicht, warum wir das plötzlich anders machen sollten", sagte er dem SPIEGEL.

Damit nahm Kretschmer Bezug auf die Forderung der SPD, die bis März kommenden Jahres geltende Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus nicht zu verlängern. Die Sozialdemokraten pochen darauf mit Blick auf mögliche Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition. "Die Aufgabe einer künftigen Bundesregierung muss darin bestehen, in der Flüchtlingspolitik für eine Befriedung in der Bevölkerung zu sorgen - das muss die SPD verstehen", sagte Kretschmer. "Dazu gehört auch die konsequente Rückführung von Ausreisepflichtigen in ihre Heimatländer."

Die SPD wird auf ihrem Bundesparteitag am Donnerstag über einen Antrag der Führung beraten, der die Aufnahme von Gesprächen mit der Union vorsieht. Sollte dieser Antrag eine Mehrheit bekommen, könnten die Sozialdemokraten noch vor Weihnachten ein erstes Vor-Sondierungsgespräch mit der Union führen. Mögliche Koalitionsverhandlungen würden nicht vor Januar beginnen. Nur eine Koalition von Union und SPD hätte nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen eine Mehrheit der Stimmen im Bundestag hinter sich.

Kretschmers Appell an die SPD: Großer Koalition nicht verweigern

Grundsätzlich appellierte CDU-Mann Kretschmer an die SPD, sich auf Gespräche über die Bildung einer Koalition mit der Union einzulassen. "Die Menschen in Deutschland würden es der SPD auf lange Zeit nicht verzeihen, wenn sich die Sozialdemokraten einer Großen Koalition verweigerten", so Kretschmer.

Kretschmer, 42, soll dem scheidenden CDU-Landeschef und sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich in beiden Ämtern nachfolgen. Zunächst stellt sich der bisherige CDU-Generalsekretär am Samstag auf dem Landesparteitag zur Wahl, kommenden Donnerstag dann im Dresdner Landtag. Tillich, 58, hatte im Oktober seinen Doppel-Rückzug angekündigt - er reagierte damit auf die Unzufriedenheit in seiner Partei nach dem verheerenden Ergebnis bei der Bundestagswahl: Die CDU war in Sachsen mit gut 27 Prozent nur auf Platz zwei hinter der AfD gelandet.