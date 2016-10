Khalil A. Mutmaßlicher Albakr-Komplize beim Bundeshaftrichter vorgeführt

Nach dem Suizid des Verdächtigen Jaber Albakr ist sein mutmaßlicher Terrorkomplize Khalil A. am Dienstag zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht worden.

Dort sollte er nach Angaben der Bundesanwaltschaft in dieser Woche einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut seinem Anwalt war der Termin für Dienstag, 10 Uhr, angesetzt. Ein Agenturfotograf der dpa nahm Bilder auf, die vermummte, schwer bewaffnete Einsatzkräfte in drei Fahrzeugen mit Blaulicht auf dem Gelände der Bundesanwaltschaft zeigen.

Dem 33 Jahre alten Syrer Khalil A. wird Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Er hatte die Wohnung in Chemnitz gemietet, in der Albakr den Sprengstoff lagerte, mit dem er den Ermittlern zufolge einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante.

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Albakr in einer Leipziger Gefängniszelle waren Khalil A.s Haftbedingungen verschärft worden. Er bekam eine sogenannte Sitzwache, ein Beamter beobachtet den Untersuchungshäftling rund um die Uhr. Damit sollte ein weiterer Suizid eines wichtigen Terrorverdächtigen in der Obhut der sächsischen Justizbehörden verhindert werden. Videoüberwachung ist im sächsischen Strafvollzug gesetzlich untersagt.

Die Vorführung vor einen Bundesrichter in Karlsruhe war notwendig, weil Khalil A. zunächst nur aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Dresden in Untersuchungshaft gekommen war. Laut Bundesanwaltschaft soll er anschließend zurück nach Sachsen gebracht werden.