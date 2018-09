Angst vor CDU-AfD-Koalition in Sachsen SPD fordert Machtwort von Merkel

Sachsens CDU lässt sich eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl im September 2019 offen. Das sorgt für Empörung bei der SPD. Deren Generalsekretär Lars Klingbeil forderte die Parteivorsitzende Angela Merkel auf, für ein Ende solcher Planspiele zu sorgen.

"Von einer demokratischen Partei erwarte ich, dass sie sich deutlich von Rechtsextremen und Demokratiefeinden abgrenzt", teilte Klingbeil mit. "Wenn die AfD, die in Chemnitz mit Neonazis gemeinsam auf die Straße geht, nun für Spitzenpolitiker der Union als Koalitionspartner infrage kommt, dann braucht es ein Machtwort der Parteivorsitzenden Angela Merkel", forderte er. Es sei inakzeptabel, eine solche Debatte laufen zu lassen. Er erwarte hier eine ganz klare Haltung der CDU auf Bundesebene.

Der neue sächsische CDU-Fraktionschef Christian Hartmann hatte zuvor ein Bündnis mit den Rechtspopulisten nicht ausgeschlossen. "Das werden Sie jetzt von mir in dieser Form auch nicht hören", sagte Hartmann auf eine Frage des Radiosenders MDR Sachsen. Es gelte, nach der Wahl am 1. September vernünftige Entscheidungen zu treffen. "So weit ist das Kaffeesatzleserei." Bei den letzten Umfragen in Sachsen lag die CDU mit knapp unter 30 Prozent vor der AfD mit 23 bis 25 Prozent.

Hartmann begründete seine Haltung zu einer möglichen Koalition mit der AfD mit dem "Respekt vor den Wählerinnen und Wählern". Ihm komme es darauf an, dass die CDU mit den Antworten und Lösung auf Fragen rund um Strukturveränderungen in der Lausitz durch den Braunkohleausstieg, Rente und in Pflege überzeuge. "Und dann wird sich diese Frage auch nicht stellen", sagte Hartmann. Ministerpräsident Michael Kretschmer lehnt CDU-Koalitionen mit der AfD kategorisch ab.

Hartmann war am Dienstag als Nachfolger von Frank Kupfer zum neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag gewählt worden. Der 44-Jährige setzte sich gegen Geert Mackenroth durch, der von Kretschmer und dem aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Kupfer vorgeschlagen worden war - ähnlich erging es am gleichen Tag in Berlin Merkel mit ihrem Kandidaten Volker Kauder als Chef der Bundestagsfraktion, der völlig überraschend Ralph Brinkhaus unterlag.

Merkel hat Bündnisse zwischen CDU und AfD auch auf Landesebene ebenso wie Präsidium und Bundesvorstand der Partei mehrfach ausgeschlossen.