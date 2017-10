CDU Sachsens Ministerpräsident Tillich tritt zurück

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt im Dezember "in jüngere Hände übergeben", teilte Tillich mit. Der 58-Jährige ist seit Mai 2008 Regierungschef in Sachsen.

Tillichs Vorgänger und Parteifreund Kurt Biedenkopf hatte ihn zuvor in einem Interview für das schlechte Abschneiden der CDU in dem Bundesland mitverantwortlich gemacht. Die AfD war bei der Bundestagswahl in Sachsen knapp stärkste Kraft vor der Union geworden.

Nachfolger von Tillich als Ministerpräsident und Parteichef soll der sächsische CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer werden. "Ich werde meiner Partei vorschlagen, Michael Kretschmer zum neuen Landesvorsitzenden zu wählen", sagte Tillich. Zu seiner Nachfolge in der Staatskanzlei sagte er: "Ich wünsche mir, dass unsere CDU-Fraktion und die SPD auch in diesem Amt Michael Kretschmer zu meinem Nachfolger wählen. Das Präsidium der Sächsischen Union hat sich einstimmig und mit größter Unterstützung hinter meinen Vorschlag gestellt."

Der 42-jährige Kretschmer aus Görlitz hatte bei der Bundestagswahl sein Direktmandat verloren und sitzt künftig nicht mehr im Bundestag. Er war bislang Chef der sächsischen Landesgruppe im Bundestag und Vizevorsitzender der Unionsfraktion.

MP #Tillich: Dafür braucht es neue und frische Kraft. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben https://t.co/LRoBz4emW0 — Sachsen (@SachsenDe) 18. Oktober 2017

Seit Tagen wurde im Freistaat über eine größere Regierungsumbildung spekuliert. Ende September war CDU-Kultusministerin Brunhild Kurth zurückgetreten. Sie hatte private Gründe angegeben.