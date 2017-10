Zum Autor Uwe Mann Sascha Aurich, Jahrgang 1973, ist Ressortleiter Newsdesk und Mitglied der Chefredaktion bei der "Freien Presse" aus Chemnitz.

Wir sind verloren, hier in Sachsen. Die Zukunft im kaputten Freistaat: Eine Mischung aus "Blade Runner"-Kulisse und Neonazi-Zoo, aus sicherer Entfernung per Drohne begaffbar. Selbstverständlich ist die vom Rest der Republik geforderte Mauer längst gebaut worden - kurz nachdem klar war, dass auch Michael Kretschmer, Stanislaw Tillichs Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten, den Kampf gegen rechts nicht gewinnen würde. Tätowierte Dumpfbacken in Thor-Steinar-Klamotten ziehen marodierend durch die Straßen, selbst Frauke Petry hat inzwischen das Weite gesucht.

Und trotzdem harren hier immer noch ein paar Irre aus, die ein ganz normales Leben führen wollen. Verrückt, oder? Ja, man könnte verrückt werden hier in Sachsen - wenn das so weitergeht mit Texten wie jenem von Janko Tietz auf SPIEGEL ONLINE. Das Gefühl, das sich bei der Lektüre von "Rechts auf der Karte" einstellt: bitte nicht schon wieder. Nichts gegen seine Beobachtungen, alles schon selbst gesehen und erlebt. Und Schlimmeres.

Aber was Janko Tietz beschreibt, ist weder neu noch überraschend und schon gar nicht bringt es einen irgendwie weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Denn: Die Sensibilität, mit der solche Zeilen in Sachsen aufgenommen werden, ist groß, vermutlich viel größer, als man sich das gemeinhin vorstellt. Diese aus meiner Sicht harten, verallgemeinernden, trostlosen Texte treiben auch Menschen in die Schmollecke, die dort nicht hingehören. Und sie sorgen für Zwist unter denen, die dringend zusammenhalten sollten.

Eines der größten Probleme, die Sachsen hat, ist der Mangel an ehrlicher, differenzierter Auseinandersetzung. Und damit ist nicht nur die CDU gemeint, die zweifelsohne die politische Verantwortung dafür trägt, dass hier Fremdenfeindlichkeit und "Deutschtümelei", wie Janko Tietz es fast verniedlichend nennt, gesellschaftlich tief verwurzelt sind. Abseits der Parteipolitik hat sich ein Schema der Auseinandersetzung etabliert, das kaum noch Raum für Bewegung lässt. Es gibt viele Rechte, es gibt ein paar Linke - der Rest hält zunehmend die Klappe. Die Gruppe der Verstummten ist die größte - eine verheerende Entwicklung. Niemand weiß mehr, wie die Mehrheit denkt.

Es ist Zeit für den nächsten Schritt

Zudem ist bei manchen Sachsen, die sich links verorten, so etwas wie intellektuelle Selbstgeißelung zu beobachten. Bösartige Bemerkungen, hämische Kommentare oder schlichter Unsinn zum Zustand Sachsens werden nicht mehr hinterfragt oder gar zurückgewiesen, sondern als eine Art gerechte Strafe angenommen. Da kann es schon mal passieren, dass man in einer Twitter- oder Facebook-Debatte zu pauschalisierendem Quatsch über "den ostdeutschen Mann" regelrecht dazu gedrängt wird, doch endlich anzuerkennen, dass der Osten zu Recht kritisiert wird. Natürlich wird er das. Aber muss man deshalb jeden Unfug klaglos hinnehmen?

DPA Gegendemonstranten zur "Pegida"-Kundgebung in Dresden

Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Die Lehren. Und das Nachdenken darüber, wie es besser werden kann. Frank Kupfer, der CDU-Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, hat nach Tillichs Rücktrittsankündigung in einem Interview gefordert, seine Partei müsse "Politik für die Menschen" machen. Klingt banal bis lächerlich. Für wen sonst? Aber: Würde die CDU in Sachsen danach handeln, wäre das eine geradezu bahnbrechende Neuerung. Und man würde rasch merken: "Menschen" sind auch in Sachsen nicht automatisch solche, die einen Rechtsruck wollen. Aber dazu müsste man erst einmal zu ihnen hin.

Die Diskussion darüber, was Sachsen ist, muss enden. Die Frage ist doch längst, wie Sachsen wieder anders werden könnte. Ja, der Blick auf den Osten ist in den vergangenen Jahren genauer geworden. Nicht mehr jedes Problem wird damit erklärt, dass es die DDR gab. Bei vielen professionellen Beobachtern ist echtes Interesse zu spüren, auch echte Sorge.

Aber für unsere Probleme sind wir selbst verantwortlich. Und es würde enorm helfen, wenn nicht ständig jemand um die Ecke kommt, der noch mal sagt, wie schrecklich alles ist. Und dass es ja bestimmt nicht besser wird, niemals.

Grüße aus dem Tal der Hoffnungslosen!