Sachsens Regierungschef Tillich fordert Kurswechsel der Union

Angela Merkel (CDU) will nun Kanzlerin einer Jamaikakoalition werden. Das wäre dann - nach den beiden Bündnissen mit der SPD und den schwarz-gelben Jahren - ihre dritte Regierungsvariante. So bunt hat kein Kanzler vor ihr regiert. Was aber, wenn die Jamaika-Gespräche scheitern, kann es dann doch noch zu einer neuerlichen Großen Koalition kommen? Natürlich möglich, allerdings könnte die SPD in einem solchen Fall den Verzicht Merkels auf die Kanzlerschaft fordern.