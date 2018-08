Linke Bewegung "Aufstehen" Wagenknechts Gefährten

Seit dem Start der "Aufstehen"-Website sind dort kleine Filmchen zu sehen, in denen empörte Bürger zu Wort kommen. Eine davon: Susanne Neumann. Die Reinigungskraft und Gewerkschafterin war 2016 durch einen Auftritt bei Anne Will bekannt geworden. Wenig später brachte sie den damaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel in einer Diskussionsrunde über soziale Ungerechtigkeit in die Bredouille. Neumann war Mitglied bei den Linken, mittlerweile ist sie jedoch in der SPD. "Wenn du einmal in der Scheiße hängst, egal was du machst, du kommst mit eigenen Kräften da nicht mehr raus", sagt Neumann in dem Video. Die Sammlungsbewegung sei "ein ehrlicher Versuch, Kräfte zu bündeln".