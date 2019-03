Linke nach Wagenknecht-Rückzug Unter Schock

Der Saal ist zum Bersten voll. Rote Herzchen sind auf die Fahnen gedruckt, darüber die Aufschrift "linke Sammlungsbewegung". Es ist der erste öffentliche Auftritt von Sahra Wagenknecht nach ihrem angekündigten Rückzug aus der Spitzenpolitik.

Wagenknecht erscheint im blauen Kostüm mit glitzernden Ohrringen. Fünf Diskutanten sitzen am Donnerstagabend auf der Bühne in der Hamburger "Fabrik", doch Wagenknecht dominiert die Runde. Sie spricht über Miethaie, fehlende Solidarität und die zerstörerische Kraft des Kapitalismus. Das Publikum applaudiert begeistert.

Eigentlich ist alles wie immer.

"Sie holt doch nur mal Luft", sagt eine ältere Dame. "Sie nimmt Anlauf", verbessert ihr Ehemann. "Jeder braucht mal eine Pause", sagt eine andere Frau. "Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass sie sich zurückzieht." Als habe es die Ereignisse der vergangenen Tage gar nicht gegeben.

"Ich war ziemlich ausgebrannt"

Jahrelang war Sahra Wagenknecht in der Linkspartei stets beides: Superstar für die einen, Störfaktor für die anderen. Der Machtkampf zwischen der Fraktionschefin und der Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Riexinger lähmte die Partei. Als Wagenknecht mit migrationspolitischen Alleingängen oder ihrer Sammlungsbewegung "Aufstehen" provozierte, trieb das ihre Kritiker stets zur Weißglut. Zuletzt gab es sogar Überlegungen, Wagenknecht aus dem Amt zu putschen.

Jetzt will sie selbst hinschmeißen. Sie werde, so hatte es Wagenknecht am Montag gesagt, nicht mehr für den Fraktionsvorstand kandidieren. Aus gesundheitlichen Gründen - zwei Monate musste Wagenknecht zuletzt aussetzen.

"Ich war ziemlich ausgebrannt" sagte sie dem SPIEGEL. Stress und Überlastung hätten sie krank gemacht. Es ist klar, dass sie damit auch den ständigen Ärger in der eigenen Partei meint. Wagenknecht spricht von negativem Stress: "Unterstellungen, Lügen, Häme."

Mit ihrer Rückzugsankündigung hat Wagenknecht auch ihre eigenen Anhänger kalt erwischt. Noch am Montagabend trafen sich etwa 30 Mitstreiter in Berlin zur Krisensitzung. Viele seien geschockt gewesen, berichten Teilnehmer. "Das hat schon reingehauen", sagt einer.

Für die Parteilinken ist der Abschied ihrer berühmten Anführerin eine Katastrophe. Zumal auch deren prominente Stellvertreterin Sevim Dagdelen nicht mehr weitermachen will. "Das Lager ist definitiv geschwächt", sagt eine Genossin, die Wagenknecht politisch nahesteht.

Parteiflügel sind zersplittert

Einst war der linke Flügel eine Macht - damals, als die Partei noch klar zwischen radikaleren Linken und pragmatischen Reformern aufgeteilt war. Doch die beiden alten Pole der Partei sind längst zersplittert. Ein Teil der Parteilinken sagte sich von Wagenknecht aus Protest gegen deren Kurs los und unterstützt seither Parteichefin Kipping. Die Verbliebenen kämpfen nun gegen den weiteren Zerfall.

Öffentlich schlagen jetzt einige Wagenknecht-Fans wütend um sich. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ullrich griff die Parteispitze an. Wagenknecht sei "mit Dauermobbing und Intrigen zur Aufgabe gezwungen worden", schimpfte er. In einem offenen Brief flehten wiederum etwa 30 "Systemkritiker*innen" ihr Idol an: "Lass es bitte nicht dein letztes Wort sein!" Und: "Mach weiter!"

Es könnte die Stunde von Wagenknechts Gegnern sein. Doch von Freude kann auch hier keine Rede sein. Auch die Kritiker der Fraktionschefin traf deren Schritt völlig unvorbereitet. Als diese am Sonntag zunächst ihren Ausstieg aus der "Aufstehen"-Spitze erklärte, ging man im Umfeld von Kipping noch davon aus, die politisch geschwächte Wagenknecht versuche lediglich, ihren Posten an der Fraktionsspitze zu retten.

Als klar war, was Wagenknecht wirklich im Sinn hat, meldete sich Kipping öffentlich nur einmal kurz auf Twitter zu Wort. Ansonsten schwieg sie zu dem Thema.

Mensch @Ralf_Stegner, es gibt Sprüche, die man einfach sein lassen sollte, wie Ihren zur Entscheidung von Sahra #Wagenknecht. Es gibt Zeiten, wo es einfach mal ausschließlich um #Respekt für eine sicherlich nicht einfache Entscheidung gehen sollte. — Katja Kipping (@katjakipping) 12. März 2019

Auch für jene, die sich mit Wagenknecht stets bekriegt haben, ist ihr Abgang eine Gefahr. Die Parteispitze muss sich des Vorwurfs erwehren, sie habe die vor allem an der Basis beliebte Wagenknecht aus dem Amt geekelt - und das ausgerechnet in einem Jahr, in dem die Linke vor wichtigen Wahlen steht. Gerade im Osten.

Mit einem Mal buhlen nun auch wieder solche Genossen um Wagenknecht, die in der Vergangenheit nicht gerade zu ihren besten Freunden gehörten. Er gehe davon aus, dass sie als Fraktionschefin "auch in die Wahlkämpfe im Osten eingreifen könne", sagte der sächsische Landeschef Rico Gebhardt. Auch der Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze meldete sich zu Wort, ein Reformer, den mit Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine seit Jahren eine innige Feindschaft verbindet. "Für eine linke Partei war der Umgang mit Sahra Wagenknecht ein unwürdiges Schauspiel", teilte Lutze mit.

Wagenknecht habe mit ihren Querschüssen der Partei geschadet, davon sind viele Linke überzeugt. Zugleich fürchten die Genossen, ohne sie könnte die Partei Wählerstimmen verlieren.

Wer führt künftig die Fraktion?

Viel hängt nun von der Frage ab, wie sich die Linksfraktion künftig aufstellt. Offiziell soll der neue Vorstand im Herbst gewählt werden. Die klassischen Reformer und die geschwächten Wagenknecht-Linken favorisieren diese Lösung: Dietmar Bartsch, bislang Ko-Fraktionschef, soll alleine weitermachen. Zu ihm habe man zumindest Vertrauen, heißt es aus Wagenknechts Umfeld.

Denkbar wäre auch, dass Bartsch eine Art Juniorpartnerin - es sollte eine linke Frau aus dem Westen sein - an seine Seite holen will. Doch die Hürde ist hoch, schließlich tritt man in die Fußstapfen der bekanntesten Politikerin der Linken.

Besonders schwierig ist die Lage nun für Wagenknecht-Kontrahentin Kipping, der - zumindest von ihren Kritikern - immer wieder eigene Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz nachgesagt wurden. Kipping hat dies stets bestritten. Doch so oder so: In der derzeitigen Lage könnte sie kaum auf eine Mehrheit hoffen.

Möglich wäre deshalb, dass die Parteispitze auf eine andere Kandidatin setzt. In Fraktionskreisen fällt nun öfter der Name Nicola Gohlke. Die Abgeordnete aus Bayern, die dem trotzkistischen Netzwerk Marx21 nahesteht, ist allerdings ebenfalls umstritten.

Zumindest so viel ist klar: Mit ihrer Entscheidung zum Rückzug hat Wagenknecht wieder einmal maximalen Aufruhr erzeugt. So gesehen war ihr Schritt auch vollkommen typisch.