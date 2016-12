Wagenknecht vs. Kipping Linkes Spiel

Man kann so eine Einigung nach einem Sitzungsmarathon feiern, man kann sich strahlend vor die Kameras stellen, gemeinsam Seite an Seite. Man kann zeigen: Seht her, wir haben uns wieder lieb.

Oder man macht es wie die Linken.

Am Sonntagnachmittag steht Bernd Riexinger vor einem roten Parteiaufsteller im Berliner Karl-Liebknecht-Haus. Neben ihm seine Co-Parteichefin Katja Kipping. Von den Fraktionsvorsitzenden, mit denen sie nun wochenlang um die Frage der Spitzenkandidatur gerungen haben, fehlt jede Spur. Riexinger spricht von einem "weisen Beschluss", Kipping von einem "guten Wochenende".

Von Euphorie kann keine Rede sein.

Wie auch? Es ging in den vergangenen Tagen einzig darum zu retten, was noch zu retten ist. Einen Showdown per Urwahl, und damit weitere Monate öffentlicher Zankereien wollten die Linken mit Blick auf die kommenden Landtagswahlkämpfe unbedingt vermeiden.

"Ultimatum", "Erpressung"

Der Streit zwischen Kipping und Fraktionschefin Sahra Wagenknecht um die Poleposition bei der Bundestagswahl hatte die Partei schon genug belastet. Zuletzt mussten Unterhändler ran, am Wochenende saßen die Spitzen von Partei und Fraktion stundenlang zusammen. Es wurde erneut geschimpft. Mehrfach fiel das Wort "Ultimatum", auch von "Erpressung" war die Rede - wieder einmal.

Jetzt sollen Wagenknecht und Dietmar Bartsch an der Spitze stehen, Kipping und Riexinger aber den Wahlkampf mitbestimmen. Es soll ein Kompromiss sein, es soll nach gemeinsamer Sache und nach Gleichberechtigung aussehen. Aber was ist das wert?

DPA Bernd Riexinger und Katja Kipping (Mai 2016)

Zur Erinnerung: Entzündet hatte sich der jüngste Streit bei einer Parteisitzung im September. Wagenknecht und Bartsch erklärten damals ihre Absicht, gemeinsam antreten zu wollen - aber für keine andere Konstellation zur Verfügung zu stehen. Für die Parteispitze, die in der Kandidatenfrage eigentlich das Vorschlagsrecht hat, war das ein Affront. Vor allem für Kipping, die selbst Ambitionen hatte. Riexinger und Bartsch blieben in ihren Nebenrollen.

Die Frauen schickten dagegen ihre Truppen los, um Stimmung zu machen. Vertreter beider Seiten warfen im Hintergrund mit Schmutz. Die einen stellten Wagenknecht als machtbesessen dar, die anderen machten sich über Kippings vergleichsweise schlecht besuchte Veranstaltungen lustig und warfen ihr vor, nicht damit klarzukommen, in Wagenknechts Schatten zu stehen.

Bei weiteren Treffen im Herbst gab es über Wochen keine Annäherung. Wagenknecht soll sogar gedroht haben, nur noch in ihrem Landesverband Nordrhein-Westfalen Wahlkampf zu machen, sollte sie ihren Willen nicht bekommen.

Die Machtfrage

Bei der Frage, wer die Partei in den Wahlkampf führt, wessen Gesichter auf die Plakate gedruckt werden, geht es vor allem um Prestige - es geht aber auch um die Deutungshoheit in der Partei. Kipping will die Linke auf ein rot-rot-grünes Bündnis vorbereiten, Wagenknecht bremst. Das Verhältnis der beiden ist aber auch wegen Wagenknechts populistischen Kurses zerrüttet. Als die Fraktionschefin eine strengere Flüchtlingspolitik gefordert hatte, warnte Kipping davor, die Linke zur "AfD light" zu machen.

Jetzt hat sich Wagenknecht durchgesetzt - selbst wenn der Beschluss auch für sie kein bedingungsloser Erfolg ist. Teilnehmer der Vorstandssitzung berichten, Wagenknecht habe sich bis zum Schluss gegen die Formulierung gewehrt, der zufolge Entscheidungen zu Inhalten und Koalitionsverhandlungen bei Kipping und Riexinger liegen.

Wagenknecht hat bekommen, was sie wollte

Und dennoch: Nach dem wochenlangen Machtkampf geht Wagenknecht als Siegerin vom Platz. Dass es ohne sie, die populärste Linkspolitikerin nicht geht, war ohnehin klar. Aber sie hatte die Spitzenkandidatur für sich und Bartsch reklamiert. Sie hat nun bekommen, was sie wollte. Dass Wagenknecht nicht die volle Beinfreiheit hat, ist für sie allenfalls unangenehm.

Das große Problem für die Linke ist, dass trotz des großen Theaters der Streit nicht beigelegt ist. Daraus machen sie in der Partei keinen Hehl. Die Auseinandersetzung sei nur aufgeschoben, heißt es aus Vorstandskreisen. Ob die Partei Rechte verteufeln oder deren Wähler umwerben soll: unklar. Ob sie offen nach Regierungsbündnissen sucht oder Dagegen-Partei sein will: nicht geklärt.

Aus dem klassischen Flügelstreit von Fundis und Reformern ist ein Grabenkampf zwischen Partei und Fraktion geworden. Man findet in diesen Tagen kaum einen Linken, der damit rechnet, dass unter diesen Umständen bald Ruhe einkehrt.

Die Linken sind keine guten Schauspieler. Bei der Frage, wo die anderen beiden Protagonisten seien, verweist Kipping in der Pressekonferenz ungelenk auf die geplante Präsentation des Führungsteams im Januar. Wagenknecht wiederum feiert in einer Mail an ihre Anhänger nur sich und Bartsch. Kipping und Riexinger erwähnt sie mit keinem Wort.