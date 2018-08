Fall Sami A. Bochum muss 10.000 Euro Zwangsgeld zahlen

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das Zwangsgeld von 10.000 Euro gegen die Stadt Bochum festgesetzt. In einem Beschluss wurde eine weitere Zahlung in gleicher Höhe angedroht. Dies diene der Durchsetzung der Verpflichtung, den abgeschobenen Tunesier Sami A. nach Deutschland zurückzuholen, teilte das Gericht mit.

Dieser per Gerichtsbeschluss angeordneten Verpflichtung seit Bochum bisher nicht nachgekommen. Die Stadt könne sich "nicht auf eine tatsächliche oder rechtliche Unmöglichkeit der Rückholung berufen", erklärte das Gelsenkirchener Gericht. Insbesondere fehle es an hinreichenden Ermittlungen zur Bereitschaft Tunesiens, an der Rückführung mitzuwirken.

Eine diplomatische Anfrage der Stadt Bochum sei erst am Mittwoch und bisher nur an die Deutsche Botschaft in Tunis weitergeleitet worden. Ob Sami A. aus Tunesien ausreisen könne, ohne im Besitz eines Reisepasses zu sein, sei zur Zeit ebenfalls völlig offen.

Die Stadt kann gegen beide Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Beschwerde einlegen. Das hätte aufschiebende Wirkung, Geld würde also zunächst nicht fließen.

Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des 2011 getöteten Qaida-Chefs Osama bin Laden war am 13. Juli aus Deutschland abgeschoben worden, obwohl das Gelsenkirchener Gericht am Abend zuvor entschieden hatte, dass dies wegen Foltergefahr in Tunesien nicht zulässig sei. Der Beschluss war aber erst übermittelt worden, als die Chartermaschine bereits in der Luft war.

Sami A. war am vergangenen Freitag von den Behörden in Tunesien zunächst auf freien Fuß gesetzt worden. Sein Anwalt Seif Eddine Makhlouf geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass die Ermittlungen gegen seinen Mandanten in Tunesien bald eingestellt werden.