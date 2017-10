Sexismus-Debatte in Berlin "Tragen sie doch eine Burka"

Zur Autorin Thomas Lobenwein Ferda Ataman, Jahrgang 1979, ist Journalistin und Mitgründerin der "Neuen deutschen Medienmacher" und Sprecherin der "Neuen Deutschen Organisationen", einem Netzwerk von mehr als 100 Vereinen und Initiativen, die sich bundesweit für die Akzeptanz von Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe einsetzen. Sie lebt in Berlin.

Während Hollywood über sexuelle Übergriffe des Filmproduzenten Harry Weinstein diskutiert, durchlebt Berlin gerade seine ganz eigene Sexismus-Debatte. Die 39-jährige Staatssekretärin und frühere Sprecherin des Auswärtigen Amtes Sawsan Chebli hat vergangenes Wochenende an einer Veranstaltung teilgenommen und sollte ein Grußwort halten. Einer der Gastgeber, ein deutscher Botschafter a.D., erkennt sie nicht und sagt überrascht: "Ich habe keine so junge Frau erwartet. Und dann sind sie auch so schön." Chebli greift das in ihrer Rede kurz auf, sagt, es sei schön, "am Morgen mit so vielen Komplimenten behäuft zu werden". Doch sie ärgert sich. Kurz darauf postet sie auf ihrer Facebook-Seite, was sie erlebt hat. "Unter Schock - Sexismus" steht darüber. "Klar, ich erlebe immer wieder Sexismus", schließt sie ihre Schilderungen ab. "Aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt."

Über 2.500 Likes und rund drei Tausend Kommentare finden sich inzwischen unter ihrem Post. Auch Politiker und Medien befassen sich mit dem Thema. Immer geht es um die Frage, ob es legitim ist, ein freundlich gemeintes Kompliment sexistisch zu finden und ob ihr Kommentar nicht "echten Sexismus" verharmlose. Ein Kollege vom "Tagesspiegel" wirft Chebli beispielsweise vor, die "Weinsteins dieser Welt" zu "verzwergen". Ich wundere mich, dass darüber ernsthaft diskutiert wird, denn die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Natürlich ist das Sexismus. Und in Hollywood geht es nicht um Sexismus, sondern um sexuelle Übergriffe. Das sind zwei verschiedene Dinge, auch wenn in beiden das Wort Sex vorkommt und meistens Frauen betroffen sind.

Das setzt allerdings voraus, dass man weiß, was Sexismus ist. Laut Definition sind das Stereotype und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass Männer und Frauen "einen ungleichen sozialen Status" haben. Das Synonym dafür lautet: "Geschlechtervorurteil". Es muss also keine Handgreiflichkeit stattfinden, kein Fummeln, Kneifen oder Grapschen, es reichen ein paar "nette Worte", die zeigen, wie sexistisch eine Ansicht ist. Zu glauben, eine junge und schöne Frau kann keine höchste Beamtin in einem Ministerium sein, ist Sexismus par excellence.

Auf bestimmte Posten kommt man nicht als junge Frau

Der Fall Chebli zeigt, dass Deutschland in Sachen Sexismus noch viel nachholen muss. Unwissen überall. Das gilt für Männer und Frauen übrigens gleichermaßen. Chebli wurde in einem waschechten Shitstorm unter ihrem Post nicht nur von empörten Männern, sondern auch von vielen Geschlechtsgenossinnen angegriffen.

Die Verteidiger des Exdiplomaten erklären, er hätte doch nur ein Kompliment gemacht. Aber ist das so? Der überraschte Mann hat nicht gesagt, Chebli sei jung und schön, er sagte, sie sei "so jung" und "so schön" - mit anderen Worten: zu jung und zu schön für Staatsminister. Ob nett gemeint oder nicht: die Aussage, wie sie gefallen ist, und die Reaktionen darauf zeigen, wie stark Diskriminierung aufgrund des Alters und Geschlechts gesellschaftlich verankert ist. Wir leben in einem Land, in dem das Senioritäts-Prinzip gilt: auf bestimmte Posten kommt man erst ab einem bestimmten Alter. Und eher, wenn man ein Mann ist. Und schon gar nicht, wenn man eine junge, schöne Frau ist. Leistung als reines Aufstiegskriterium ist eine Mär.

Außerdem zeigt der Fall Chebli eine fatale Verquickung von Sexismus und Rassismus. Ihr Post brachte die unter der Oberfläche brodelnde starke Ablehnung von Muslimen ans Tageslicht. Fast alle negativen Kommentare drehen sich um Cheblis palästinensische Herkunft und Religion. Chebli wird vorgehalten, sie sei eigentlich eine erzkonservative Islamistin und für die Einführung der Scharia. Häufiger fällt der Satz, sie solle doch eine Burka tragen, wenn sie so empfindlich sei. Und überhaupt: In ihrer "Herkunftsethnie" sei der Sexismus doch "an der Tagesordnung", was sie sich aufregt. Ein anderer versteht es genau deswegen: "Für muslimische Verhältnisse mag ja solch ein Kompliment schon als Sexismus empfunden werden."

Wir grapschen doch nicht!

Die Haltung, die in der Debatte zutage tritt, sieht etwa so aus: Da kommt eine Muslimin aus einer Flüchtlingsfamilie und beschimpft einen Deutschen als Sexisten, bloß, weil der ihr sagt, sie sei jung und schön. Dabei sollte sie dankbar sein, dass sie Staatsministerin in Berlin sein darf. Zuhause könnte sie das nicht!

Mal Hand aufs Herz: Diese Haltung findet sich nicht nur in Hasskommentaren im Internet. Sie findet sich auch in breiten Teilen der Gesellschaft. Es will für viele einfach nicht ins eigene Bild passen: Wir Deutschen sind doch für die Gleichstellung der Frau. Wir grapschen nicht, würdigen Frauen nicht herab und erlauben ihnen sexuelle Freiheit. Hier paart sich eine problematische Vorstellung von abstammungsbezogener und moralischer Reinheit.

Christliche Deutsche sind für Demokratie, Gleichberechtigung, Frieden. Muslimische Einwanderer stehen dagegen für totalitäre Systeme, die Unterdrückung der Frau und potentielle Gefahr.

Der Botschafter a. D. hat sich übrigens inzwischen bei Sawsan Chebli per Email entschuldigt. Das zeugt von Größe. Es kann einem etwas herrausrutschen, das bei näherer Betrachtung nicht hätte gesagt werden dürfen. Die Sexismus-Argumente sind offenbar bei ihm angekommen. Bei vielen anderen nicht. Sie sehen hier immer noch eine muslimische Frau als infame Angreiferin und einen älteren, weißen Mann als Opfer. Ich bin sehr gespannt, wann sich die AfD auf das Thema setzt.