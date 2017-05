Landtagswahl in Schleswig-Holstein CDU klar stärkste Kraft, Schlappe für die SPD

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Es ist das Aus für die sogenannte Dänen-Ampel in Schleswig-Holstein: Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und der dänischen Minderheitspartei SSW hat bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren. Stattdessen triumphiert die CDU.

Die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Torsten Albig müssen Verluste hinnehmen. Laut einer aktuellen ZDF-Hochrechnung kommt die Partei auf 26,5 Prozent (ARD: 26,5). Das sind 4,1 Punkte weniger als bei der vergangenen Wahl. Die Union liegt deutlich vorne bei 33,3 (33,3) Prozent.

Die FDP legt zu und kommt nun auf 10,8 (11,2) Prozent. Die Grünen bestätigen mit 13 (12,9) Prozent in etwa ihr Ergebnis von 2012. Die Linke verzeichnet zwar leichte Zugewinne, verpasst den erhofften Einzug in den Landtag jedoch erneut klar (3,3 Prozent / 3,4). Die AfD schafft wohl knapp den Sprung ins Parlament - sie liegt aktuell bei 5,5 (5,9) Prozent. Der SSW, der von der Fünfprozenthürde befreit ist, landet bei 3,4 (3,5) Prozent, die Piraten bei 1,2 (1,1) Prozent.

Nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat hatte die SPD auch in Schleswig-Holstein in den Umfragen zunächst zugelegt und konnte sich Hoffnungen machen, stärkste Kraft zu werden. Mitte März lag die Partei dort noch bei 33 Prozent. In der Folge konnte sie diese Werte jedoch nicht halten.

"Bitterer Tag"

Möglich wären den ersten Zahlen zufolge eine große Koalition oder Dreierbündnisse aus SPD oder CDU mit Grünen und FDP, da keine der etablierten Parteien eine Koalition mit der AfD eingehen will. Auch für eine schwarz-grüne Koalition könnte es reichen.

CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther sagte in Kiel vor seinen Anhängern: "Die Menschen haben gegen die Koalition des Stillstands gestimmt, weil sie eine Koalition des Aufbruchs wollen."

SPD-Vize Ralf Stegner bezeichnete das Abschneiden seiner Partei in Schleswig-Holstein als "enttäuschend". "Das ist ein bitterer Tag für die Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein", sagte Stegner kurz nach Bekanntgabe der ersten Prognosen.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sagte, Schleswig-Holstein sei für die SPD immer "ein schwieriges Pflaster" gewesen. "Wir haben es nicht geschafft zu mobilisieren", räumte Barley ein.