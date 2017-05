Wahl in Schleswig-Holstein Günther spricht von "Merkel-Effekt"

Kanzlerin Angela Merkel hat die Wahlkampfführung von CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther in Schleswig-Holstein hervorgehoben. "Die Überraschung ist gelungen", sagte Merkel auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Günther habe den "Finger in die Wunde gelegt" und auf die richtigen Themen gesetzt, obwohl die Ausgangslage alles andere als einfach gewesen sei.

Die SPD um Ministerpräsident Torsten Albig habe laut Merkel dagegen einen mangelhaften Wahlkampf geführt. Das Ergebnis ist bekannt: Die CDU konnte bei den Wahlen deutlich zulegen, die SPD verlor einen Teil ihrer Wählerschaft an die Konservativen.

Günther verdankt seinen Aufstieg einer Führungskrise der schleswig-holsteinischen CDU. Seit 2010 wechselte der Landesvorsitz fünfmal, der eigentlich vorgesehene Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Ingbert Liebing, schmiss im Oktober hin. Ein Drittel der Wähler kannte den CDU-Kandidaten bis kurz vor der Landtagswahl nicht. "Seine Bekanntheit dürfte in den vergangenen Stunden gewachsen sein", sagte die Kanzlerin.

"Ich bin froh, dass Angela Merkel an unserer Seite stand", sagte Wahlsieger Günther. Ihre Auftritte im Wahlkampf hätten entscheidend zum Wahlsieg beigetragen. Die SPD dagegen habe einiges im Wahlkampf falsch gemacht.

Die Priorität: Jamaika

Doch wie geht es in Schleswig-Holstein nun weiter? Günther schließt eine große Koalition im Norden so gut wie aus. "Wir liegen so eindeutig vor der SPD, die Menschen in Schleswig-Holstein wollen einen richtigen Wechsel. Das geht nur, wenn die CDU die Landesregierung anführt", sagte Günther vor Beginn einer Präsidiumssitzung der Bundes-CDU mit Kanzlerin Merkel. Eine große Koalition wäre "das falscheste Signal" nach so einer Wahl. "Eine SPD, die so krachend abgewählt wurde, die kann nicht in einer neuen Landesregierung sein", sagte Günther.

Seine Priorität sei klar: Jamaika. Deshalb werde er nun Gespräche mit den Grünen und der FDP aufnehmen. "Ich bin auch sehr optimistisch, dass diese Gespräche erfolgreich sein werden."

Auf der CDU-Pressekonferenz in Berlin äußerte sich Merkel auch zum Wahlsieger in Frankreich, Emmanuel Macron: Er trage die Hoffnung vieler Franzosen. "Er steht für Weltoffenheit" und trete auch für die soziale Merkwirtschaft ein. Sie habe Macron am Sonntagabend noch gratuliert.