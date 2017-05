Schleswig-Holstein Grüne nehmen Kurs auf Jamaika

Die Grünen und ihre Stars: Es ist ein ewig schwieriges Verhältnis. Als Robert Habeck gerade loslegen will mit seinem flammenden Plädoyer für Koalitionsverhandlungen, unterbricht ihn die Parteitagsführung mit einem Klopfen gegen eine Wasserflasche. Es ist das Zeichen an Habeck: Er muss zum Ende kommen, die drei Minuten Redezeit sind rum.

Habeck wirkt völlig konsterniert. "Ich habe noch gar nicht angefangen", sagt er und geht kopfschüttelnd von der Bühne. Kurz herrscht in der Stadthalle Neumünster Ratlosigkeit, dann erbarmt sich die nächste Rednerin: "Robert, komm noch mal her, eine Minute bekommst du von mir."

So darf der profilierteste Grüne in Schleswig-Holstein, der längst auch für höhere Aufgaben gehandelt wird, doch noch für sein Projekt werben: Die Grünen sollen eine Jamaika-Koalition, ein Bündnis mit CDU und FDP, zumindest mal verhandeln. Es ist ein kompliziertes Vorhaben, das wird bei diesem Parteitag in der Stadthalle Neumünster deutlich. Habeck betont deshalb die Ergebnisoffenheit der Gespräche: "Nur mit der Bereitschaft, die Verhandlungen scheitern zu lassen, können wir erfolgreich sein", ruft er.

Am Ende reicht es deutlich: 112 der 129 Delegierten stimmen für Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP. Die beiden möglichen Regierungspartner hatten zuvor jeweils einstimmig dafür plädiert, die Gespräche aufzunehmen. Bei den Grünen gab es nun 14 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen, die Zustimmung lag damit bei 86,8 Prozent.

DPA Monika Heinold, Robert Habeck

Die Grünen machen sich also auf den Weg nach Jamaika. Es wäre erst die zweite Koalition dieser Art nach dem Saarland. Dort scheiterte ein Bündnis von CDU, FDP und Grünen 2012 vorzeitig.

Es ist ein Experiment, das da in Schleswig-Holstein stattfindet. Und es wird von den Parteispitzen in Berlin genau beobachtet. Denn auch auf Bundesebene ist eine Jamaika-Koalition den aktuellen Umfragen zufolge eine Option - auch wenn viele Basis-Grüne sich damit schwertun. Aber angesichts der derzeitigen Schwäche der Sozialdemokraten könnte es auch die einzige Möglichkeit für die Grünen sein, vier weitere Jahre Opposition zu verhindern.

SPIEGEL ONLINE Koalitionen in den Bundesländern

Habeck und die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold wissen, dass sie nicht nur über eine künftige Landesregierung entscheiden. "Die Bundespartei schaut auf uns", sagt Heinold, "zeigen wir ihnen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen."

Und Habeck ergänzt: "Wenn es einen Landesverband gibt, der das Kreuz hat, ein Risiko einzugehen, dann ist es unser Landesverband." Dafür gibt es begeisterten Applaus. Habeck weiß, wie er seine Partei mitreißen kann.

Mitglieder werden online befragt

Die Gegner der Parteiführung sind klar in der Minderheit. Einige Grüne beklagen die Alternativlosigkeit einer Jamaika-Koalition, andere äußern Wünsche, was im Koalitionsvertrag so alles zu finden sein soll. Dabei soll es doch eigentlich darum gehen, ob die Partei überhaupt Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP aufnehmen soll.

Gleich zu Beginn des Parteitags stellte Konstantin von Notz, der Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, die Details einer Mitgliederbefragung vor: Bis zum 14. Juni sollen die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein, zwei Tage später wird der Koalitionsvertrag veröffentlicht. Auf einem Parteitag am 19. Juni wollen "wir das Ergebnis dann offen und harsch diskutieren", so Notz. Danach werden die Mitglieder online befragt, ob sie die Jamaika-Koalition wollen oder nicht. Am 26. Juni wird das Ergebnis präsentiert.

Der Ablauf stand also schon, die Basis musste es nur noch abnicken.

"Ich brauche Jamaika nicht"

Die Widerständler haben es schwer. Regina Klünder etwa. Die Grüne aus Kiel warnte ihre Parteifreunde davor, "als Tiger in Koalitionsgespräche zu gehen und als Bettvorleger zu enden". Sie fürchte, ein Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein könne "zur Blaupause für den Bund" werden. Für Klünder ist das erkennbar eine Horrorvorstellung.

Auch Christine von Bargen hat ein Problem mit Jamaika. Viele Wortmeldungen in der Stadthalle Neumünster seien ihr "zu markig", kritisierte die Grüne aus Steinburg und kündigte an, bei einem Votum der Mitglieder für ein Bündnis mit CDU und FDP alle Ämter in der Partei niederzulegen.

Der großen Mehrheit beim Parteitag scheint es aber eher wie Habeck zu gehen: "Ich brauche Jamaika nicht", sagt er am Ende seiner Rede. Aber man brauche eine Regierung. "Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine grüne Regierung brauchen."