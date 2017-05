Schleswig-Holsteins SPD-Ministerpräsident Albig "Scholz ist wichtiger als Schulz"

Der Gastgeber spricht bereits 20 Minuten, als er noch schnell ein Lob für den Wahlkampfhelfer aus Berlin loswerden will. Das geht allerdings schief: "Lieber Martin, du bist über uns gekommen ..." Torsten Albig stutzt, unter dem Gelächter der rund 300 Gäste in der Stadthalle Neumünster versucht er, sein missglücktes Bonmot zu überspielen und schiebt hinterher: "...wie ein Blitz."

Was der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wohl eigentlich sagen wollte, formulierte sein Parteifreund, der Landesvorsitzende Ralf Stegner, 30 Minuten zuvor so: Martin Schulz, SPD-Chef und Kanzlerkandidat, sei "wie ein Blitz in die Partei gefahren". 16.000 neue Mitglieder, mehr als 700 davon in Schleswig-Holstein, Aufbruchstimmung, neues Selbstbewusstsein, kurz: der ominöse Schulz-Effekt.

Doch Albig hält sich nicht an diese Erzählung, die von der SPD seit Januar mantrahaft verbreitet wird. Er wirkt wenig überzeugt, dass er darauf im Wahlkampf angewiesen ist. "Scholz ist für uns wichtiger als Schulz", sagt Albig, kurz bevor der SPD-Vorsitzende eintrifft. Olaf Scholz, Erster Bürgermeister von Hamburg, wichtiger als der Hoffnungsträger der deutschen Sozialdemokratie.

Albig kann das durchaus schlüssig begründen. Im Hamburger Umland orientieren sich viele schleswig-holsteinische Wähler eher an der Hansestadt als an Berlin oder auch Kiel. Scholz trat oft im Wahlkampf auf, er ist mit Albigs Bildungsministerin Britta Ernst verheiratet.

Und doch: In Zeiten, in denen die Anfangseuphorie um den Kanzlerkandidaten nachlässt, in denen die SPD in den Umfragen wieder hinter die Union zurückfällt, in denen die ersten "Was macht eigentlich Martin Schulz?"-Artikel erscheinen, ist so ein Urteil Gift für die Genossen-Seele, selbst wenn er es auf sein Land bezieht. Jetzt ginge es darum - die Spannung halten, Mut machen, den Leuten zeigen: Das war nicht nur heiße Luft, wir haben auch im September eine echte Chance.

CDU in Umfragen vor SPD

Doch der Mann, der seit 2012 mit Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) regiert, bleibt sich treu. Albig provoziert. Er scheint sich nicht darum zu kümmern, wie seine Sprüche in der SPD ankommen oder ob eine Äußerung taktisch eher unklug ist.

Vor knapp zwei Jahren sorgte er bei den Genossen für Entsetzen, als er sagte, Angela Merkel mache ihren Job "ganz ausgezeichnet". Es sei schwer, gegen die Kanzlerin eine Wahl zu gewinnen, und da könne man als SPD vielleicht auch auf einen Kanzlerkandidaten verzichten. Jetzt hat die Partei einen Kandidaten, der überraschend stark begonnen hat - und Albig sagt: nicht so wichtig.

Im Land hat der 53-Jährige fünf Jahre recht geräuschlos regiert. Die Haushaltslage ist gut, die Schleswig-Holsteiner gelten laut einer Umfrage als die glücklichsten Deutschen. CDU-Herausforderer Daniel Günther tut sich schwer, ein Drittel der Bürger kennt ihn nicht. Eine Mehrheit der Bürger will Albig als Ministerpräsidenten behalten.

Dennoch steht er im Endspurt mächtig unter Druck: Trotz der Schwäche ihres Spitzenkandidaten ist die Union in Umfragen an der SPD vorbeigezogen. Sollten Linkspartei und AfD den Einzug in den Landtag schaffen, dürfte die Regierungsbildung sehr schwierig werden. Um sich dann zumindest an der Spitze einer Großen Koalition zu halten, müsste Albig die CDU hinter sich lassen.

Dafür will er bis zum Schluss kämpfen. Der große Auftritt, das Werben um Stimmen gehört allerdings nicht zu seinen Stärken. "Es war ein scheißkalter Wahlkampf", sagt Albig gleich zu Beginn seiner Rede. Sein häufigster Satz der vergangenen Wochen sei gewesen: "Wo ist mein Mantel?"

"Der soll uns mal wachrütteln"

"Albig ist kein großer Redner", sagt Helmuth Röhrs. Der 67-Jährige ist seit mehr als 40 Jahren in der SPD, auf der Brust trägt er einen "Zeit für Martin"-Button mit Schulz-Konterfei. Der Wahlkampf sei nicht einfach, gibt Röhrs zu. Aber Albig gelte als "verlässlich, die Leute trauen ihm zu, dass er gut regiert".

SPIEGEL ONLINE Helmuth Röhrs

Mehr Begeisterung erhofft sich der Genosse von Schulz: "Der soll uns mal wachrütteln", sagt Röhrs vor dem Auftritt des Kanzlerkandidaten. Und Schulz gibt sich Mühe. Er lobt Albig: "Ihr könnt stolz auf diesen Ministerpräsidenten sein." Er nennt die AfD "eine Filiale von Marine Le Pen" und eine "Schande für Deutschland". Und er trifft das Gefühl seiner Anhänger, wenn er fordert, dass ein Busfahrer die gleiche Anerkennung bekommen müsse wie ein Chirurg.

Große Euphorie bricht jedoch nicht aus. Gerade mal rund 300 Besucher lauschen den Reden von Albig, Schulz und Stegner in der Stadthalle. Einige Reihen bleiben leer, der Großteil der Gäste ist über 60 oder unter 25 Jahre alt. "Das hätten gut ein paar Hundert mehr sein können", sagt Röhrs.

Ein Sieg am Sonntag könnte dem Schulz-Hype der SPD kurz vor der wichtigen Wahl in Nordrhein-Westfalen neuen Auftrieb verschaffen. Doch auch das sieht Albig ein wenig anders. Man dürfe die Bedeutung nicht überschätzen, in Schleswig-Holstein lebten schließlich nur drei Prozent der Deutschen. "Ein Sieg würde ihn sicher nicht schwächen, aber NRW ist eine andere Größenordnung."