Koalitionsstreit SPD attackiert Schäuble in Schweizer Spionage-Affäre

Die Schweizer Spionage-Affäre sorgt für Zoff in der Großen Koalition. Nachdem Wolfgang Schäuble vor Vorverurteilungen und einer öffentlichen Beschimpfung der Schweiz gewarnt hat, attackiert die SPD nun den Bundesfinanzminister.

"Es muss daran erinnert werden, dass Schäuble der Schweiz helfen wollte mit einem Vertrag zur Steueramnestie", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dem SPIEGEL. Nordrhein-Westfalen habe dies seinerzeit verhindert und stattdessen mit Steuer-CDs Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe aufgedeckt.

"Das hätte es alles nicht gegeben, wenn sich damals der Bundesfinanzminister durchgesetzt hätte", so Oppermann weiter. "Schäuble stand damals auf der falschen Seite. Und er steht auch heute auf der falschen Seite, wenn er Heiko Maas, der sich zu Recht über die Schweizer Spionage gegen deutsche Steuerfahnder empört, zur Mäßigung aufruft."

Der Schweizer Geheimdienst soll versucht haben, in NRW über einen Spion und einen noch unbekannten Spitzel in den Finanzbehörden an Informationen über den Ankauf von Steuer-CDs zu gelangen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte die Spionage der Schweiz am Freitag als "völlig inakzeptabel" bezeichnet. Schäuble hatte Maas daraufhin zur Zurückhaltung ermahnt.

"Nicht Kritik an Mitgliedern der deutschen Bundesregierung, sondern ein ernstes Wort gegenüber seinen Schweizer Kollegen wäre angebracht", sagte Oppermann nun an die Adresse Schäubles. "Weder Steuerbetrug noch Spionage sind ein Kavaliersdelikt, das sollte auch der deutsche Finanzminister deutlich sagen."

Auch Außenminister Sigmar Gabriel stichelte gegen seinen Kabinettskollegen Schäuble. "Der CDU-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat wohl selbst ein schlechtes Gewissen bei der Frage der Steuerhinterziehung durch die Schweiz", sagte Gabriel der "Passauer Neuen Presse". "Noch 2012 wollte er die 'Schwarzgeld-Strategie' der Schweiz, also die staatliche Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch Schweizer Banken im Ausland, quasi legalisieren."

Auch Gabriel mahnte allerdings zur Besonnenheit. Die enge Freundschaft beider Länder dürfe auf keinen Fall leiden.