Thomas de Maizière "Schwerer Terroranschlag in Deutschland verhindert"

Er wurde am Dienstagmorgen in Schwerin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat festgenommen. Der 19-jährige Syrer Yamen A. soll nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft im Juli 2017 den Entschluss gefasst haben, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, um möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen.

Laut den Angaben hat sich der Mann in Sozialen Netzwerken über Anleitungen zum Bombenbau informiert und hatte Kontakt zu einer Person, die sich selbst als Soldat des Kalifates, also des Islamischen Staates bezeichnet. Es sei aber nicht bekannt, um wen es sich bei der Person handelt und welche Rolle sie bei der Planung der Tat spielte.

Gefährdungslage in Deutschland unverändert hoch

Die Festnahme des terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat nach den Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" verhindert. "Nach allem was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise zu sichern und gleichzeitig früh genug, um die Gefahr zuverlässig zu bannen", erklärte de Maizière am Dienstag.

Alle Beteiligten hätten "hervorragende Arbeit" geleistet, lobte der Minister. "Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes, der Kriminalpolizei, den Sonderpolizeieinheiten in Bund und Ländern sowie der Justiz, die sich Tag für Tag für unsere Sicherheit einsetzen."

Die Gefährdungslage in Deutschland sei unverändert hoch. Angesichts der anhaltenden Bedrohung Europas durch islamistischen Terrorismus arbeiteten die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern, national und international eng und gut zusammen und handelten "wenn nötig entschlossen und konsequent", betonte der Minister.

Spezialkräfte hatten am frühen Morgen in Schwerin den 19-jährigen Syrer unter dem dringenden Verdacht der Vorbereitung eines islamistisch motivierten Sprengstoffanschlags festgenommen. In Schwerin und Hamburg wurden Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft übernommen.