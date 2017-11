Nach Anti-Terror-Razzien Sechs festgenommene Syrer kommen frei

Der Verdacht gegen sechs in Deutschland wegen Terrorverdachts festgenommene Syrer hat sich nicht erhärtet. Die Männer werden wieder freigelassen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sagte. "Es gibt keine dringenden Hinweise auf die Vorbereitung eines Anschlags oder einer IS-Mitgliedschaft." Daher habe die Anklagebehörde davon abgesehen, Haftbefehle zu beantragen.

Die sechs Männer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren waren am Dienstag in Essen, Kassel, Hannover und Leipzig festgenommen worden. Sie wurden verdächtigt, einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben. Sie standen zudem unter Verdacht, der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) anzugehören.

Nach der Befragung der Männer und der Auswertung ihrer Mobiltelefone und Laptops habe ein dringender Tatverdacht nicht begründet werden können, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Es gebe auch keine konkreten Hinweise, dass die Männer die Durchführung eines Anschlags geplant oder einen Ort dafür ausgewählt hätten - wohl aber "IS-Bezüge". Zudem gebe es Hinweise, dass sich die Männer mit "Anschlagsszenarien" befasst hätten.

In ihren Aussagen hätten die Männer die ihnen zur Last gelegten Anschlagspläne auf ein öffentliches Ziel in Deutschland bestritten. "Sie zeigen sich kooperativ und haben Angaben zum Sachverhalt gemacht." Es gebe allerdings Hinweise, dass sich die sechs Syrer mit "Anschlagsszenarien" befasst hätten. Vier von ihnen leben seit Dezember 2014 und zwei seit dem Spätsommer 2015 als Asylbewerber in Deutschland.

Trotz der Freilassung nannte der Behördensprecher die Aktion der Ermittler in vier Bundesländern gleichwohl als Erfolg. Die Ermittler hätten zu einem sehr frühen Zeitpunkt zugeschlagen, sagte der Sprecher zu den Durchsuchungen und Festnahmen. "Das Sicherheitskonzept hat reibungslos gegriffen." In Medienberichten waren der Essener Weihnachtsmarkt oder ein Einkaufszentrum in Essen als Ziele von Ausspähversuchen genannt worden.