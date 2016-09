Sexismus in der Politik "Fast alle Frauen haben das schon erlebt"

Nach den Sexismus-Vorwürfen in der Berliner CDU berichten Bundespolitikerinnen verschiedener Parteien von ähnlichen Erfahrungen. "Sexismus ist in der ganzen Gesellschaft ein Problem - und auch in der Politik haben fast alle Frauen das schon einmal erlebt", sagte SPD-Fraktionsvize Eva Högl dem SPIEGEL.

Anders als Männer würden Frauen häufig nach ihrem Äußeren beurteilt, so Högl. "Und damit fängt der Sexismus schon an." In Debatten versuchten Männer oft, an Frauen vorbeizureden, berichtet die SPD-Abgeordnete. "Je kleiner die Runde, desto mehr Testosteron." Als Gegenmittel empfiehlt Högl die Einführung von Frauenquoten. Im Bundestag beträgt der Frauenanteil rund 37 Prozent.

Auch die Grünen-Parlamentarierin Franziska Brantner beklagt alte Denkmuster. Es gebe die weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen nicht selbst auf einen gehobenen Posten kommen, sagte Brantner dem SPIEGEL. "Man ist nur das Anhängsel von einem Mann."

Vergangene Woche hatte die Kommunalpolitikerin Jenna Behrends mit einem offenen Brief an ihre Partei eine neue Debatte über Sexismus in der Politik ausgelöst. Konkret belastete die 26-jährige den Berliner CDU-Chef, Innensenator und Spitzenkandidaten Frank Henkel. Er soll sie auf einer Veranstaltung "große, süße Maus" genannt und einen Parteifreund gefragt haben: "Fickst du die?" Henkel kritisierte "Inhalt und Stil" des Briefs, dementierte die konkreten Vorwürfe jedoch nicht.