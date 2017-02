Liveticker zur Sicherheitskonferenz "Wir haben kein stabiles Verhältnis zu Russland"

Live-Ticker zur Münchner Sicherheitskonferenz. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu dem Treffen, zu dem mehr als 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister erwartet wurden. Zu den Gästen gehören unter anderem US-Vizepräsident Mike Pence, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Außenminister Sergej Lawrow.



Die Konferenz gilt bereits seit Jahrzehnten als eines der bedeutendsten Foren für Außen- und Sicherheitspolitik. In diesem Jahr wird das Treffen mit besonderer Spannung erwartet. „Wir erleben einen Zeitpunkt maximaler Verunsicherung“, hatte Gastgeber Wolfgang Ischinger zuletzt gesagt.



"Wir haben kein stabiles und dauerhaft gutes Verhältnis zu Russland", sagt Merkel. Dennoch sei Russland unser Nachbar. "Deshalb werde ich nicht nachlassen, zu werben, dass wir ein gutes Verhältnis zu Russland hinbekommen."

Viele Gäste der Sicherheitskonferenz müssen die Merkel-Rede im Vorraum auf dem Bildschirm verfolgen, weil der Hauptsaal überfüllt ist. Am Anfang hörten noch alle aufmerksam zu, jetzt ist der Small-Talk-Pegel schon so hoch, dass die Kanzlerin so gut wie nicht mehr zu hören ist.

Merkel erinnert daran, "...dass nicht der Islam die Ursache für den Terrorismus ist, sondern ein fehlgeleiteter Islam", und betont, wie wichtig es war, muslimische Staaten in die Koalition gegen den IS einzubeziehen.

Teilnehmerinnen des "Frauenfrühstücks" im Münchner Herkulessaal

Merkel betont, dass Minsk Grundlage für Lösung der Ukraine-Krise bleibt, mahnt beide Parteien: den politischen Prozess voranbringen und einen nachhaltigen Waffenstillstand ermöglichen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel betont in ihrer Eröffungsrede die Bedeutung der Sicherheit in der EU."Wenn wir eine Union der Sicherheit sein wollen, müssen wir verteidigungspolitisch mehr tun", sagt Merkel. Die EU trage schon heute mehr als ein Drittel der Kosten der Friedenseinsätze der Vereinten Nationen. Aber sie müsse mehr tun, um die militärischen Fähigkeiten der Mitgliedsländer zu verzahnen. "Wir brauchen eine Führungsfähigkeit in der EU", so Merkel. Es gelte auch, militärische Fähigkeiten mit Entwickungspolitik zu verbinden.

http://pbs.twimg.com/media/C47uKf3XUAALNKp.jpg



Start of a new day. The present leader of the West addresses #MSC2017

Bundeskanzlerin Merkel spricht, im Publikum sitzt US-Vizepräsident Mike Pence. Merkel hält ein routiniertes Plädoyer für den Multilateralismus.

SPIEGEL-Redakteurin Susanne Koelbl war heute um 7:15 Uhr bereits beim sogenannten Frauenfrühstück im prachtvollen Herkulessaal der Münchner Residenz: Ministerinnen, Botschafterinnen, Analystinnen, Think-Tank-Chefinnen, Analystinnen. Ein Machtzentrum für sich. Key Note Speaker ist die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland. Es geht um die Zukunft der Nato und um die viel tiefere Frage, wie es zu dieser dramatischen Krisenlage kommen konnte, die die ganze Welt erfasst.

Die Welt befinde sich in einer wirtschaftlichen und technologischen Transformationsphase wie vor 100 Jahren, sagt Freeland. Die Lösung für Ängste, Kriege und Fluchtbewegungen liege nicht im Abriss der politischen, sozialen Institutionen, wie einige dies versuchten, sondern in deren Stärkung. „Wir müssen zusammenarbeiten,“ sagt die Kanadierin.

Er ist der Mann des Tages: US-Vizepräsident Mike Pence tritt heute in München auf und trifft auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es ist die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt. Wie schon bei früheren Sicherheitskonferenzen könnte es zu einem Rededuell kommen. Zunächst spricht Merkel zu den mehr als 500 Konferenzteilnehmern, dann will Pence die Schwerpunkte der US-Außenpolitik unter Trump darlegen. Deutschland hatte die neue US-Regierung am Freitag so deutlich wie nie kritisiert und ein klares Bekenntnis zu westlichen Werten eingefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) warnte die USA zum Auftakt der Konferenz vor "Alleingängen" in der Außenpolitik.





US @ VP Michael Richard Pence has just arrived at #MSC2017

Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland beim "Frauenfrühstück"