Vor CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon Merkel fordert Seehofer heraus

Das Timing ist ganz bewusst gewählt. Genau einen Tag vor Beginn der traditionellen Winterklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten hat Angela Merkel ihren ersten großen sicherheitspolitischen Aufschlag nach dem islamistischen Angriff von Berlin platziert. Oder besser: platzieren lassen.

Die Kanzlerin hat ihren Innenminister in die Offensive entsandt. Auf einer ganzen Seite in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" skizziert Thomas de Maizière in einem Gastbeitrag seine "Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten".

Damit sind zwei Botschaften verbunden. Die eine geht an die Menschen im Land, denen Merkel versprochen hat, Konsequenzen aus dem Fall Anis Amri zu ziehen - womit sie sich für ihre Verhältnisse schon ziemlich weit vorgewagt hatte. Eigentlich hat de Maizière den Auftrag, gemeinsam mit SPD-Justizminister Heiko Maas ein Gesetzespaket zu erarbeiten, nun durfte er mit Billigung Merkels vorlegen. Seine Vorschläge sollen Entschlossenheit demonstrieren: Wir machen uns Gedanken.

Die andere Botschaft, aus Merkels Sicht wohl nicht weniger wichtig, richtet sich nach innen, an die Union, vor allem an die CSU. Es ist das Signal, dass die CDU-Vorsitzende das Feld der inneren Sicherheit nicht Horst Seehofer überlassen will. Merkel macht nun selbst den Seehofer - natürlich auf ihre Art. Sie stürzt sich nicht selbst ins Getümmel, sondern schickt erst einmal einen Getreuen vor. So hält sie sich auch erwartbare Kritik vom Leib.

Seehofer beherrscht seit der Lkw-Attacke auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz die öffentliche Debatte, als wolle er den starken Staat persönlich verkörpern. Dass er damit den schwelenden Dauerstreit mit der CDU, der eigentlich auf einem Friedensgipfel Anfang Februar beigelegt werden sollte, neu entflammte, nimmt Seehofer in Kauf.

Am Tag nach dem Anschlag forderte er, die Sicherheits- und Zuwanderungspolitik neu zu justieren. In der bayerischen Staatsregierung hat er eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die einen eigenen Maßnahmenkatalog erarbeiten soll. Und die CSU-Bundestagsabgeordneten werden diese Woche bei der Klausurtagung im Kloster Seeon ein umfangreiches Forderungspapier beschließen.

Darin finden sich Punkte, die in der Koalition konsensfähig scheinen, wie etwa eine verlängerte Abschiebehaft für sogenannte Gefährder, die Ausweitung der Videoüberwachung oder die stärkere Nutzung elektronischer Fußfesseln. Anderes wie die lange umstrittenen Transitzentren oder die Idee, Bootsflüchtlinge zurück nach Nordafrika zu bringen, finden sich auch in den jüngsten Parteitagsbeschlüssen der CDU.

DPA Horst Seehofer und Thomas de Maiziere bei der traditionellen CSU-Winterklausur 2015

Manches davon greift de Maizière in seinen "Leitlinien" nun auf. Aber der Innenminister geht noch deutlich weiter - und fordert damit auch die CSU heraus.

De Maizières Idee der "Bundesausreisezentren" - eine euphemistische Umschreibung für ein Abschiebelager - könnte in der Schwesterpartei noch auf Gegenliebe stoßen. Der Kern der "Neuordnungen" des Ministers betrifft allerdings unmittelbar die grundlegende, föderale Struktur der Bundesrepublik. Er will Vollmachten aus den Ländern auf den Bund übertragen.

Konkret fordert de Maizière:

eine "Steuerungskompetenz" des Bundes für alle Sicherheitsbehörden

mehr Befugnisse für das Bundeskriminalamt

die Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundesverwaltung

den Ausbau der Bundespolizei "zu einer echten Bundes-Polizei".

Dass de Maizière Kompetenzen zur Terrorabwehr beim Bund bündeln will, hat auch mit dem Fall Amri zu tun. Verschiedene Behörden des Bundes, Nordrhein-Westfalens und Berlins hatten den Attentäter über Monate im Blick. Womöglich lag es gerade an den unterschiedlichen Zuständigkeiten, dass Amri am Ende abtauchen konnte. De Maizière will verhindern, dass sich so etwas wiederholt.

Heftiger Widerstand aus den Ländern

Der Widerstand aber formiert sich am Dienstag umgehend. Die Länder laufen Sturm, das gilt auch für de Maizières CDU-Amtskollegen, die in seine Überlegungen nicht eingebunden waren.

Und natürlich rufen auch die Bayern nicht hurra. Schließlich ist man im Freistaat grundsätzlich der Ansicht, fast alles besser zu können als der Bund. "Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenkt nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab", sagt Seehofers Innenminister Joachim Herrmann.

Als Versöhnungsangebot an die Schwesterpartei taugt de Maizières Vorstoß also nicht. Aber selbst bei einem positiven Echo wären die Ideen angesichts der zum Teil tiefen Eingriffe in die Behördenstruktur - womöglich müsste sogar das Grundgesetz geändert werden - wohl kaum kurzfristig umsetzbar. Es geht wohl eher darum, ein Zeichen zu setzen.

Der Frieden mit der CSU muss noch warten.