Entlassungen bei Siemens Masse und Ohnmacht

Zwei Nachrichten hatte der Konzern Siemens jüngst zu verkünden: die Gewinne sprudeln kräftig. Und man wird jede Menge Leute rauswerfen. Das wurde in kurzer Folge veröffentlicht, mitten in der Vorweihnachtszeit. Aber keine Sorge - dahinter stand nicht die Absicht, die arbeitenden Menschen zu verhöhnen - sondern einfach Gleichgültigkeit. Die Herren und Damen im Vorstand sind ehrlich: Sie tun nicht einmal so, als würden sie sich darum kümmern, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf das Leben der Menschen haben.

Was soll man da machen? Na, nichts. Wir haben uns an das Unrecht gewöhnt. Und an die Ohnmacht. Es gibt nur ein kleines Aufbäumen, dann fügen wir uns. So dressiert sind wir. Typischer Verlauf des "Protests": Der Siemens-Betriebsrat und die IG Metall drohen mit Streiks und erklären, Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen seien tabu -, aber wenige Tage später signalisieren sie doch Verhandlungsbereitschaft. Weil - reden muss man ja immer.

Nur: Die Bereitschaft zu reden bedeutet bei fundamental ungleichen Machtverhältnissen bereits eine Kapitulation. Das haben unsere braven Arbeitnehmer und ihre Vertreter immer noch nicht begriffen. Sonderbare Leidenslust: Man lässt sich lieber wegrationalisieren, als an den Verhältnissen zu rühren. Dabei gibt es Raum für Gerechtigkeit weit unterhalb irgendeiner sozialistischen Weltrevolution: ein paar anständige Gesetze würden schon genügen. Zum Beispiel sollte es profitablen Unternehmen verboten sein, Stellen massenhaft zu streichen. Und ab einer bestimmten Größe sollte das Management über strategische Investitionen, Umstrukturierungen und Standortentscheidungen mit Vertretern der Beschäftigten verhandeln müssen.

Leider war bislang keine Regierungspartei bereit, dem Kapitalismus wirksam in die Speichen zu greifen. Auch die SPD nicht, deren Chef jetzt geschimpft hat: "Damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen, schmeißen wir Leute raus. Das ist asozial", hat Martin Schulz gesagt. Stimmt.

Soziale Marktwirtschaft wäre heute eine Revolution

Noch mal die Zahlen? 6,2 Milliarden Euro Gewinn erzielte der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr, bis zu zehn Milliarden will er erlösen, wenn ein Teil der Medizinsparte an die Börse gebracht wird. Und 6900 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Der Oberbürgermeister der besonders betroffenen Stadt Görlitz - 13 Prozent Arbeitslosigkeit, über 30 Prozent AfD-Wähler - hat gesagt: "Ich bin über die Eiseskälte der sozialen Marktwirtschaft und die Umgangsformen, mit denen man unsere Siemensianer speziell in Görlitz behandelt, tief erschüttert".

Er heißt Siegfried Deinege, und nach allem, was man so sieht, ist der Mann kein Linker, sondern einfach ein liberaler Oberbürgermeister, der das Beste für seine Stadt will. Aber er hat - wie so viele ganz normale Bürger - noch nicht begriffen, dass die Soziale Marktwirtschaft nur noch ein Stück deutscher Folklore ist. Soziale Marktwirtschaft hat in Deutschland einmal bedeutet, dass es eine wechselseitige Verantwortung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern für das Gemeinwohl gab. Das ist lange her. Heute wäre die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland eine Revolution. Darum kann eine bürgerliche Linke wie Sahra Wagenknecht auch dauernd Ludwig Erhard loben.

Die stärkste Triebkraft des zeitgenössischen Kapitalismus ist Angst, sein Merkmal ist Abhängigkeit. Wenn der Arbeiter nachts ins Bett geht, sorgt er sich um die Entscheidungen des Chefs. Aber der Chef verschwendet keinen Gedanken an seine Arbeiter - sondern an die Investoren. Die Arbeiter fürchten ihre Vorgesetzten - und die fürchten die Übernahme. "Wenn unsere Performance nicht stimmt, werden sie irgendwann kommen, da bin ich mir ganz sicher" hat Siemens-Chef Joe Kaeser vor zwei Jahren gesagt. "Sie" - das sind die aggressiven Investoren, denen man zuvorkommen muss. Darum die Strategie, den Konzern aufzuspalten. Die Summe der Teile ist mehr wert als das Ganze. Und wenn die Turbinen von Görlitz ein Geschäft von gestern sind - dann weg damit!

Die Unternehmen unterliegen dem Zwang, dem Wandel zuvorkommen zu müssen. Nur so können sie überleben. Aber die Menschen tun sich mit dem Wandel viel schwerer. Es ist ein ehernes Gesetz der Politik, dass die Menschen den Wandel verabscheuen. Sie wählen keine Politiker, die ihnen erklären, welche Veränderungen ihnen blühen. Sondern solche, die ihnen Stabilität versprechen. Dadurch ist der demokratische Prozess dem wirtschaftlichen dauernd unterlegen. Er bringt die Lügner nach oben, die Illusionisten, die Verdränger. Aber wenn dann Zahltag ist und die Rechnungen beglichen werden müssen - und das müssen sie immer -, dann werden die Schäden sichtbar, die dem demokratischen System von der Schwäche und der Verantwortungslosigkeit seiner Protagonisten zugefügt wurden.

Nun steht der nächste große Wandel bevor: eine neue industrielle Revolution. Künstliche Intelligenz und Robotisierung wird die Arbeitswelt erneut vollkommen verändern. Es gibt Branchen, in denen könnten vierzig bis fünfzig Prozent der Beschäftigten davon betroffen sein. Millionen Arbeitsplätze werden verschwinden. Und neue werden entstehen, andere, anderswo.

Wie werden wir damit umgehen? Ohnmächtig? Man kann sich leicht vorstellen, wie die Kräfte, die da freigesetzt werden, unser System sprengen. Wenn die SPD nun schon von Verantwortung redet, sollte damit nicht nur der Opfermut für den erneuten Gang in die Großen Koalition gemeint sein - sondern der Mut, für eine Demokratisierung des Wirtschaftslebens zu kämpfen.