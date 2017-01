Vorläufige Zahlen Deutsche Rüstungsexporte 2016 gesunken

Die Bundesregierung hat 2016 weniger Rüstungsexporte als im Jahr zuvor bewilligt. Nach ersten vorläufigen Zahlen wurden 2016 Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von 6,88 Milliarden Euro erteilt, sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Im Vorjahr betrug die Summe knapp 7,86 Milliarden Euro.

Die Ausfuhrgenehmigungen an Drittländer lagen mit 3,69 Milliarden Euro knapp eine Milliarde unter dem hohen Vorjahreswert, teilte der Minister weiter mit. Fast die Hälfte der Exporte gingen demnach an Nato-Staaten oder ihnen gleichgestellte Länder.

Gabriel verteidigte das nach wie vor hohe Niveau der Militärgüter-Exporte unter anderem mit dem Kampf gegen terroristische Bedrohungen und den vielen Krisen in der Welt. Dabei gebe es Großgeschäften, wie etwa ein Schiff für die algerische Marine, die die Zahlen beeinflussten und noch von der Vorgängerregierung beschlossen wurden.

Allerdings seien die reinen Zahlen nur begrenzt aussagekräftig. Die Genehmigungsentscheidungen müssten in Hinblick auf das jeweilige Empfängerland, die Art des Rüstungsgutes und den vorgesehenen Verwendungszweck der Güter bewertet werden. Auch Produkte für Friedenseinsätze der Vereinten Nationen zählten zur Gesamtheit, etwa für Uno-Einsätze in Syrien.

"Ausfuhren von Rüstungsgütern, die der Kooperation mit unseren Bündnispartnern und deren Ausstattung dienen, erfolgen im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands", erklärte Gabriel. Gleiches gelte für Länder, die etwa bei der Bekämpfung des Terrorismus wichtige Beiträge lieferten. Die Linke kritisierte, dass unter den fünf wichtigsten Empfängerländern Algerien, Saudi Arabien und Ägypten seien. Dort gilt die Menschenrechtslage als bedenklich.

Der SPD-Chef war 2013 als Wirtschaftsminister mit dem Versprechen angetreten, weniger Rüstungsgeschäfte zu genehmigen. Das war ihm bisher aber nur beim Export von Kleinwaffen gelungen. Deren genehmigter Wert stieg 2016 um fast 50 Prozent auf 47 Millionen Euro an - dies sei aber fast ausschließlich auf höhere Exporte in EU und Nato zurückzuführen. Auch die Kleinwaffen-Ausfuhren in eher heikle Drittländer stiegen wieder leicht an.