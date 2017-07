Deutliche Ansage an die Türkei Merkels Lücke, Gabriels Chance

Es ist ein bemerkenswerter Moment. Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eilt an den Journalisten vorbei und entschwindet hinter der Tür, die zum Trakt des Außenministers führt.

Der aktuelle SPD-Chef sucht seinen Vorgänger auf - die Szene wirkt, als sollte die Beobachtung der vergangenen Wochen bestätigt werden, wonach Sigmar Gabriel der eigentliche Antreiber des SPD-Wahlkampfs ist - aus dem Auswärtigen Amt heraus.

Als schließlich Gabriel und Schulz gemeinsam den Saal betreten, in dem der Außenminister am Pult mit dem Bundesadler eine Erklärung zur deutschen Türkeipolitik abgeben will, gehen sie ein Stück weit zusammen, dann umarmen sie sich zum Abschied, klopfen sich auf die Schultern. Ist es das, was die SPD in diesem Wahlkampf gebrauchen kann? Oder taucht hinter diesen Bildern nicht die Frage auf, wer hier eigentlich Koch und wer Kellner ist?

Klar ist: Schulz und Gabriel wollen im Amtsgebäude signalisieren, dass sie in der Türkeifrage einig sind, auch als Wahlkämpfer. Gabriel hat sich natürlich auch mit Kanzlerin Angela Merkel eng abgestimmt, auch mit CSU-Chef Horst Seehofer wird er es später noch tun. Die Gepflogenheiten in der Großen Koalition werden eingehalten, das ist die Botschaft.

Video REUTERS

Doch nutzt Gabriel den Auftritt auch als Wahlkampftribüne. Viele TV-Sender sind live zugeschaltet, Gabriel gebraucht starke Worte, um die jüngsten Verhaftung des Deutschen Peter Steudtner und fünf weiterer Menschenrechtler zu kritisieren. Ihre Fälle stünden "beispielhaft für die abwegigen Vorwürfe von Terrorpropaganda, die offensichtlich nur dazu dienen sollen, jede kritische Stimme in der Türkei zum Schweigen zu bringen, derer man habhaft werden kann - auch Stimmen aus Deutschland".

Gabriel wirkt in seinem Element. Seinen Urlaub an der Nordsee mit der Familie hat er unterbrochen, um sich am Tag darauf im Amt mit Mitarbeitern über Maßnahmen gegenüber der Türkei zu beraten, während sich die Kanzlerin gerade in den Urlaub nach Südtirol verabschiedet hat.

Gabriel verkündet schließlich eine Art Drei-Punkte-Plan, der entschlossen klingt und doch nicht die Brücken nach Ankara abbricht: die staatliche Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft durch Hermes-Bürgschaften werde geprüft, auch solle in der EU über die Vorbeitrittshilfen an die Türkei gesprochen werden - und vor allem würden die bisherigen Reise- und Sicherheitshinweise für deutsche Besucher der Türkei verschärft.

DPA Gabriel und Schulz verabschieden sich im Auswärtigen Amt

Gabriel spricht von einer "Neuausrichtung unserer Türkeipolitik", das klingt groß, doch weiß er selbst wohl nur zu gut, dass der Spielraum für Maßnahmen begrenzt ist, will Deutschland die von Ankara betriebene Eskalation der vergangenen Monate nicht noch weiter verschärfen.

Eine Reisewarnung, die womöglich auch Stornierungen und Umbuchungen bei deutschen Reiseveranstaltern bedeutet hätte, spricht er nämlich nicht aus. Dennoch sind die neuen Reisehinweise so deutlich geworden, dass sich manche deutsche Touristen überlegen dürften, ob sie künftig in Antalya, Istanbul oder Bodrum Urlaub machen.

Gabriel nutzt die Lücke, die Merkel lässt

Gabriel hat die Türkeifrage seit Wochen zu seinem Thema gemacht, die Lücke genutzt, die Merkel ihm mit ihrer Zurückhaltung gegenüber Ankara gelassen hat. Er hat den Abzug der deutschen Bundeswehr aus Incirlik vorangetrieben, er war Anfang Juni bei Erdogan in Ankara (wo es ein schmutziges Angebot für die Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel gegeben haben soll), er stellte sich gegen den Versuch Erdogans, vor dem G20-Gipfel in Hamburg zu Anhängern in Deutschland zu reden, er hat den türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt zitieren lassen. Doch sein Stil - manche in der SPD erinnern sich mit Schrecken an seine impulsive Art als einstiger Parteichef - birgt auch Gefahren. Den anvisierten Besuch von deutschen Abgeordneten auf dem Nato-Stützpunkt in Konya, der zunächst so sicher schien, hat Erdogan fürs Erste ausgebremst. Gabriel könnte hier sogar in eine Sackgasse geraten.

Und Schulz? Der SPD-Kanzlerkandidat hatte am Tag vor Gabriels Pressekonferenz den Stopp der EU-Hilfen für die Türkei verlangt, auch die Gespräche über die Ausweitung der Zollunion sollten auf Eis gelegt werden, deutsche Staatsbürger drohten "zu Geiseln" Erdogans zu werden. Das waren klare Worte eines Wahlkämpfers, dessen Partei in Umfragen weit hinter den Union liegt. Wirklich wahrgenommen wurde Scholz damit nicht. Gabriel wirkte, wie so oft in jüngerer Zeit, durchschlagkräftiger.

Darauf angesprochen, ob er Schulz' Forderungen teile, sagt Gabriel auf der Pressekonferenz, er finde sie "alle richtig", sie sollten auch in der Regierung beraten werden. Und was den Vorwurf des Wahlkampfs angeht, ja, man sei im Wahlkampf, sagt er bissig, "das weiß auch die deutsche Bundeskanzlerin, das soll sich rumgesprochen haben in Deutschland". Gabriel wird dennoch ahnen, wie heikel sein Antreiberkurs ist - gegenüber Schulz und für die Glaubwürdigkeit der Regierung. In der Außenpolitik müsse man berechenbar bleiben, sagt er denn auch, es sei klar, dass "neben dem Wahlkampf" die Bundesregierung sich in solchen wichtigen Fragen abstimme, denn "sonst wären solche Signale in Richtung Türkei auch ziemlich wertlos".