Außenminister Gabriel sieht Nähe zwischen USA und Russland als Chance

Erst vor wenigen Tagen traf sich Sigmar Gabriel mit Trumps Vizepräsident Mike Pence - am Sonntagabend äußerte er sich zur US-Außenpolitik: Eine Entspannung zwischen den beiden Weltmächten USA und Russland wäre gut für die Entwicklung in Syrien und der Ukraine sowie für die Abrüstung in Europa, sagte Gabriel in einem Gespräch mit der ARD. "Wir alle sollten hoffen, dass es zu Verabredungen zwischen Russland und den USA kommt - bloß nicht zulasten der Ukraine oder zulasten Europas." Er gehe davon aus, dass die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump noch nach einer Russland-Strategie suche.

Zudem sprach sich Gabriel in der Sendung "Bericht aus Berlin" für eine laxere Finanz- und Schuldenpolitik in der EU aus. Es mache "keinen Sinn", Frankreich "keinen Millimeter Spielraum" zu geben, oder mit Italien über 0,2 Prozent des Haushaltsdefizits "bis aufs Mark zu streiten", sagte der Vizekanzler. Den Ländern, die Reformen durchführten, solle die EU Zeit geben, ihre Defizite abzubauen.

Als Beispiele nannte er Frankreich, Italien und Portugal. Zugleich müsse in Wachstum und Beschäftigung investiert werden, "damit die Menschen sehen, dass sie was von Europa haben". Den Namen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der auf eine strenge Haushaltsdisziplin pocht, nannte er in diesem Zusammenhang nicht.

Gabriel hatte sich vor einigen Tagen bei einem Besuch in Washington unter anderem mit Vize-Präsident Mike Pence und mit dem neuen US-Außenminister Rex Tillerson getroffen. Der ehemalige Ölmanager Tillerson ist auch vielen Republikanern wegen seiner Nähe zu Russland suspekt. Trump hat eine Annäherung an Russland angekündigt und zugleich Grundpfeiler der Nato wie die gegenseitige Bündnisverpflichtung infrage gestellt.

Auch die Ukraine befürchtet, dass eine Annäherung der USA an Russland für sie Nachteile bedeuten würde. Bisher erhalten in der Ukraine-Krise die USA gemeinsam mit der EU den Druck auf Russland aufrecht.