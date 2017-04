"Nein, ich möchte meinen DSL-Vertrag nicht kündigen" Ein Bild und viele Unterschriften

Kreml-Chef Wladimir Putin ist ein Meister der Inszenierung: Gerne zeigt er sich mit freiem Oberkörper in der Wildnis, will damit Stärke ausstrahlen. Aber auch deutsche Politiker wollen die Bürger mit Bildern an ihrem Leben teilhaben lassen. Die Aufnahmen sollen wie ein Schnappschuss wirken - dabei sind sie meist professionell fotografiert: So zeigte sich einst Karl-Theodor zu Guttenberg in Pilotenkluft vor einem Bundeswehr-Tornado und Ursula von der Leyen posierte im Morgengrauen vor einer Transportmaschine.

Jüngstes Beispiel aus der Riege der Inszenierung: Sigmar Gabriel. Er ließ sich während eines Besuchs im Irak in der deutschen Botschaft in Bagdad ablichten.

Dort sitzt er auf einer Treppe und telefoniert. Dazu der Tweet: "Egal, wo ich gerade bin: was mich immer erdet, ist ein Telefonat mit meiner Familie. Dann steht die Welt für einen kurzen Augenblick still."

Egal, wo ich gerade bin: was mich immer erdet, ist ein Telefonat mit meiner Familie. Dann steht die Welt für einen kurzen Augenblick still. pic.twitter.com/bzGDjl2xlT — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 21. April 2017

Das Social-Media-Team von SPIEGEL ONLINE machte sich auf die Suche nach alternativen Bildunterschriften - und bezog ihre Facebook-Nutzer mit ein.

Herausgekommen sind ein paar sehr unterhaltsame Bildunterschriften.