K-Frage und Steinmeier-Nachfolge Gabriels Kürkalender wackelt

Die doppelte Krönungsmesse der deutschen Sozialdemokratie sollte am Sonntag, dem 29. Januar, stattfinden. So hat es Parteichef Sigmar Gabriel gegen viele Widerstände in der Partei durchgesetzt. Im Berliner Willy-Brandt-Haus will Parteichef Sigmar Gabriel, darauf deutete bislang alles hin, sich selbst zum Kanzlerkandidaten der SPD ausrufen. Gleichzeitig soll Martin Schulz, bis vor wenigen Tagen EU-Parlamentspräsident, das Außenministerium von Frank-Walter Steinmeier übernehmen, der am 12. Februar für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. "Ich bin sehr stolz auf meine Partei, dass wir unseren Fahrplan so konsequent eingehalten haben", sagte Gabriel noch Anfang des Jahres.

Doch jetzt wackelt nach SPIEGEL-Informationen der Kürkalender des Vorsitzenden. Nicht weil die Partei aufbegehrt, sondern weil Gabriels Wunschtermin nicht mit den Planungen des Bundestags und des Auswärtigen Amts zusammenpasst.

Das Problem ist dabei nicht Gabriels wahrscheinliche Krönung zum Kanzlerkandidaten. Schwierigkeiten bereitet den Beamten im Bundestag und den Diplomaten im Auswärtigen Amt vielmehr die Nachfolge Steinmeiers. Wenn Martin Schulz erst am 29. Januar als dessen Nachfolger ausgerufen wird, müsste er in der ersten Februarhälfte im Bundestag vereidigt werden. Das aber gestaltet sich schwierig, denn die nächste reguläre Sitzungswoche beginnt erst am 13. Februar - einen Tag nach der Wahl Steinmeiers zum Bundespräsidenten.

Bundestagspräsident Norbert Lammert verspürt offenbar wenig Lust, wegen der Vereidigung des neuen Außenministers eine Sondersitzung des Bundestags einzuberufen. "Bis jetzt gibt es keine Hinweise oder Indizien, dass es zu einer Sondersitzung des Bundestages kommt", sagt Lammerts Sprecher.

Und es gibt nicht nur ein Zeit-, sondern auch ein Raumproblem. Wegen der Wahl des Bundespräsidenten wird der Bundestag ab dem 6. Februar umgebaut und auf 1260 Sitze erweitert, damit alle Mitglieder der Bundesversammlung darin Platz haben.

Zwei Wochen ohne Außenminister?

Sollte Lammert in den ersten Februartagen keine Sondersitzung einberufen, müsste das Land zwei Wochen ohne Außenminister auskommen. Das wäre angesichts der Weltlage äußerst misslich. Zudem steht am 8. Februar eine lange geplante Reise zu einer Ostafrika-Konferenz in Kenia an. Es sei undenkbar, dass der deutsche Außenminister daran nicht teilnehme, heißt es im Auswärtigen Amt.

Theoretisch könnte Steinmeier noch bis zum Tag der Bundesversammlung am 12. Februar im Amt bleiben. Doch dann entstünde ein neues Problem: Steinmeier muss noch aus dem Amt des Außenministers offiziell entlassen werden, dafür ist der Bundespräsident zuständig. Es würde allerdings seltsam wirken, wenn Joachim Gauck am 13. Februar seinem bereits gewählten Nachfolger Steinmeier die Entlassungsurkunde überreicht.

So spricht manches dafür, dass Steinmeier am kommenden Donnerstag seine letzte außenpolitische Rede im Bundestag hält und am Tag danach Schulz als neuer Außenminister vereidigt wird. Denn nur am Freitag hätte auch Bundespräsident Gauck Zeit, ihm die Ernennungsurkunde zu überreichen.

Nimmt man all diese Faktoren zusammen, könnte SPD-Chef Gabriel gezwungen sein, Steinmeiers Nachfolger bereits Anfang kommender Woche zu benennen. Zumal möglicherweise noch eine zweite Minister-Ernennung bevorsteht. Es halten sich hartnäckig die Gerüchte, Gabriel könne als Wirtschaftsminister und Vizekanzler zurücktreten, um im bevorstehenden Bundestagswahlkampf gegen Angela Merkel mehr Beinfreiheit zu haben.

SPD-Sprecher Tobias Dünow will von all diesen Spekulationen nichts wissen. Es sei "völlig ausgeschlossen", dass vor dem 29. Januar über den Außenminister entschieden werde und Gabriel als Wirtschaftsminister zurücktrete. Wie die Sozialdemokraten die Terminkollisionen dann auflösen wollen, bleibt jedoch ein Geheimnis.