Nach der Wahlniederlage von CDU und SPD in Hessen rechnet der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel mit einem baldigen Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft und der Großen Koalition. "Wahrscheinlich ist Angela Merkels Verzicht auf den Vorsitz der CDU deshalb nur der erste Schritt, um am Ende den Weg zu einer 'Jamaika-Koalition' von CDU/CSU, FDP und Grünen durch die Aufgabe auch des Kanzleramtes frei zu machen", schreibt Gabriel in der neuen Ausgabe der "Zeit".

Dies dürfe spätestens nach der Europawahl im Mai 2019 der Fall sein, so Gabriel. Neuwahlen hält er jedoch für unwahrscheinlich.

FDP-Chef Christian Lindner hatte Angela Merkel wiederholt für den Ausstieg der Liberalen aus den Jamaika-Sondierungen nach der Bundestagswahl im November 2017 verantwortlich gemacht. Daraufhin bildeten CDU, CSU und SPD erneut eine Große Koalition, die von Beginn an insbesondere in der SPD umstritten war.

Erneute Forderungen nach Ende der Großen Koalition

Gabriel rief seine eigene Partei zu einem umfassenden Neubeginn auf. "Die Inhalte sind im Augenblick eher Nebensache, denn alles Reden und gutes Regieren in der Koalition in Sachen Rente, Mieten, Pflege, Vollzeit, Arbeit, Weiterbildung, Schule, Kitas haben der Sozialdemokratie leider nicht geholfen", schrieb der frühere Außenminister und forderte einen "sozialdemokratisch geprägten radikalen Realismus".

Andere Genossen fordern nach der Wahlniederlage in Hessen ein unmittelbares Ende der Großen Koalition. So auch Juso-Chef Kevin Kühnert. Die Forderung der Wähler laute nicht "Zurück zur Sacharbeit", schrieb er auf Twitter mit Verweis auf eine Umfrage.

Ich kenne so viele Sozis in Regierung & Fraktion, die sich Tag für Tag abrackern, um die Gesellschaft gerechter zu machen. Dafür bin ich in der #SPD.

Und trotzdem: Der Ruf der WählerInnen lautet nicht „Zurück zur Sacharbeit!“

Das Urteil über diese #Groko ist final gesprochen. pic.twitter.com/cm0XKYDuYX — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 29. Oktober 2018

Der bayerische Fraktionschef Horst Arnold schlug Kühnert unterdessenals neuen Parteivorsitzenden vor. Die Parteivorsitzende Andrea Nahles hatte eine Neustrukturierung der Parteiführung jedoch ausgeschlossen.

Klöckner und Kubicki drängen SPD zu Konsequenzen

Allerdings wächst nach der Ankündigung Merkels, im Dezember nicht erneut als CDU-Parteivorsitzende zu kandidieren, der Druck auch auf die SPD: Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner forderte Konsequenzen innerhalb der SPD. Der "Mainzer Allgemeinen Zeitung" sagte sie, die SPD müsse endlich klären, wer das Sagen habe: "Andrea Nahles, Olaf Scholz oder der linke Parteiflügel."

Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte personelle Änderungen. "Sowohl CDU als auch CSU und SPD brauchen einen glaubwürdigen personellen Neuanfang", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. "Angela Merkel hat hier Maßstäbe gesetzt. Sie hat einen Fahrplan, den andere noch finden müssen."

Andrea Nahles hatte gefordert, Schwarz-Rot müsse einen "verbindlichen Fahrplan" vereinbaren. An dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Regierung solle sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei.