Gabriel nach Wahl-Pleite "Schulz wird Kanzler - weil er unverbraucht und kraftvoll ist"

Schon die Saarland-Wahl vor fünf Wochen endete für die Sozialdemokraten enttäuschend, am Sonntag folgte die nächste Wahlniederlage für die SPD in Schleswig-Holstein. Mittlerweile wird Kritik an Kanzlerkandidat Martin Schulz laut. Außenminister Sigmar Gabriel zeigt sich trotzdem zuversichtlich, dass Schulz im Herbst Regierungschef wird. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Regierung seien CDU und CSU ausgelaugt, sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Die Union ruht sich viel zu sehr auf Erfolgen von gestern aus." Schulz werde Kanzler, "weil er unverbraucht und kraftvoll ist".

Die CDU war bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein unter ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther mit 32 Prozent der Stimmen klar stärkste Kraft geworden. Das bisherige Regierungsbündnis von SPD, Grünen und dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW) hat keine Mehrheit mehr im neuen Landtag. Die Sozialdemokraten sackten von 30,8 Prozent (2012) auf 27,2 Prozent Zustimmung ab. Die Grünen wurden mit 12,9 Prozent drittstärkste Kraft vor der FDP (11,5 Prozent).

SPD-Vize Ralf Stegner war die Enttäuschung über den Wahlausgang am Sonntagabend deutlich anzusehen - am Montagmorgen zeigte er sich wieder optimistischer. "Ich bin sicher, wir sind auf Augenhöhe mit der Union", sagte Stegner im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Es sei nicht ausgemacht, wer diese Wahl gewinne.

Auch von einem SPD-Erfolg bei der NRW-Wahl am kommenden Wochenende ist er überzeugt. "Ich bin ziemlich sicher, dass die Sache anders ausgeht", sagte Stegner zu Befürchtungen, dass seine Partei nach den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein die dritte Schlappe erleidet. Die Düsseldorfer SPD-Regierungschefin Hannelore Kraft bezeichnete er als "hervorragende Ministerpräsidentin". Wochenlang lag Kraft in Umfragen deutlich vor ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet, zuletzt allerdings haben die Christdemokraten aufgeholt.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley sieht die Bundes-SPD ebenfalls weiter gut aufgestellt. In Schleswig-Holstein liege die Zustimmung zur Bundespolitik der SPD ungebrochen bei um die 30 Prozent, während sie für die Landespolitik in den vergangenen zwei bis drei Wochen drastisch abgenommen habe, sagte Barley im NDR. In ihrer Partei wird die Schuld an der Kiel-Pleite vor allem bei Torsten Albig gesehen.

Für die CDU stehen in Schleswig-Holstein nun schwierige Koalitionsverhandlungen an. Diskutiert wird in Kiel nun unter anderem über ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Denkbar ist aber auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sowie eine große Koalition. CDU-Spitzenkandidat Günther erhob nach der Wahl Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten.

Wahlverlierer Albig im Video: "Das ist ein bitterer Tag für die Sozialdemokratie!"