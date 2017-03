Gabriel trifft Cavusoglu "Man muss sich in Deutschland an die Spielregeln halten"

Einen Tag nach seinem Auftritt in Hamburg hat sich der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel getroffen. Er habe seinem Amtskollegen gegenüber deutlich gemacht, dass sich Vergleiche mit der Nazi-Zeit in Deutschland verbieten, sagte der SPD-Politiker nach dem Treffen. Solche Vorwürfe dürften sich in den nächsten Tagen nicht wiederholen.

"Es ist klar, dass, wer bei uns reden will, immer auf ein Land trifft, das für die freie Meinungsäußerung eintritt, aber man muss sich in Deutschland an die Spielregeln halten. Regeln des Rechts, aber auch Regeln des Anstands", sagte Gabriel.

Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland sorgen seit Tagen für Spannungen. Schon mehrfach untersagten die zuständigen kommunalen Aufsichtsbehörden Veranstaltungen wegen Sicherheitsrisiken. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Absagen mit Nazi-Praktiken verglichen.

Auch der Rede von Cavusoglu in Hamburg war ein Hin und Her vorausgegangen. Bei seinem Auftritt warf der türkische Außenminister deutschen Behörden eine "systematische Propaganda gegen unsere Veranstaltungen" vor. Zusammentreffen türkischer Politiker mit türkischstämmigen Bürgern in Deutschland sollten gezielt verhindert werden.

Gabriel rief am Mittwoch in Berlin zu einer Normalisierung des Verhältnisses auf - auch im Hinblick auf eine gespaltene türkische Gemeinschaft in Deutschland. "Was immer wir an politischen Differenzen haben, wir dürfen es nicht zulassen, dass politische Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland importiert werden", sagte er.

