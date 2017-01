K-Frage in der SPD Geheimtreffen vor laufenden Kameras

Der SPD-Chef kommt schon um kurz nach vier. Das ist ungewohnt für einen eher unpünktlichen Menschen wie Sigmar Gabriel. Aber vielleicht möchte Gabriel ja nun auch dieses Attribut widerlegen. Wer seine Partei ins Kanzleramt führen will, sollte ja vor allem für positive Eigenschaften stehen.

Vielleicht ist das aber auch schon wieder überinterpretiert. Wer weiß das schon in diesen Tagen. Tritt er an als SPD-Kanzlerkandidat, tritt er nicht an, tritt er an...

Sagen zu dem Thema will der SPD-Vorsitzende jedenfalls nichts, als er am Nachmittag vor dem "Lindner Hotel Airport" in Düsseldorf aus dem Wagen steigt. Auf die Frage eines Journalisten brummelt Gabriel etwas vor sich hin, dann verschwindet er durch die Drehtür. Aus seiner Sicht gibt es ja vor dem 29. Januar dazu ohnehin nichts zu sagen. Erst dann will die SPD, so sieht es der Zeitplan vor, auf ihrer Vorstandsklausur entscheiden und verkünden, wen sie gegen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel bei der Bundestagswahl ins Rennen schickt.

So wiederholt es Gabriel gebetsmühlenhaft, die wachsende Ungeduld amüsiert ihn zunehmend. "Ich sag' was zur K-Frage!", sagte er am Vormittag bei einem Treffen mit den SPD-Landtagsabgeordneten und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in Düsseldorf - und freute sich über die ungläubigen Blicke. Er meine natürlich Peer Steinbrück, den Kanzlerkandidaten von 2013, schob Gabriel hinterher, dem er hiermit herzlich zu seinem 70. Geburtstag am Dienstag gratuliere.

Personalfragen? Werden nicht diskutiert

Das ist also die Lage, in der am späten Nachmittag der engste SPD-Führungszirkel in dem Düsseldorfer Flughafen-Hotel zusammenkommt. Der Raum "Leipzig" ist für mehrere Stunden reserviert. Von einem "Geheimtreffen" war die Rede gewesen, doch schon vor Ankunft der Teilnehmer haben mehrere Fernsehsender ihre Übertragungswagen auf dem Hotelparkplatz abgestellt, Kamerateams und Fotografen warten vor dem Eingang.

Das Treffen solle der inhaltlichen Vorbereitung der Vorstandsklausur Ende Januar und dem Programm für die Bundestagswahl dienen, beteuerte man zuvor - Personalfragen würden nicht diskutiert. Genau so kündigt es Generalsekretärin Katerina Barley unmittelbar vor Beginn der Sitzung an. "Nein, wir werden auch nicht über die Tendenz in Personalfragen sprechen", sagt sie. So ähnlich äußern sich andere Spitzen-Genossen ebenfalls, bevor sie das Hotel betreten.

Was Gabriel selbst will, darüber wird immer noch gerätselt. Obwohl inzwischen alles andere als seine Kanzlerkandidatur eine große Überraschung bedeuten würde: So lange er das nicht selbst erklärt hat, bleibt eben immer noch eine Rest-Unsicherheit, wie sie im Umgang mit Gabriel immer bleibt. Oder hat er sich in Wahrheit immer noch nicht entschieden - und schiebt die Verkündung der K-Frage deshalb so weit nach hinten? Einem Politiker, der schon so viele Volten in seiner Karriere hingelegt hat, wäre auch zuzutrauen, dass er im letzten Moment doch noch absagt.

Gabriels Chance liegt im Dreierbündnis

Ob Gabriel antreten wird oder nicht, weiß möglicherweise nicht einmal Martin Schulz, der als aussichtsreichste Kanzlerkandidaten-Alternative gilt. Schulz hat seinem Freund Gabriel versprochen, sich nur für den Fall als Merkel-Herausforderer zu bewerben, dass der Parteichef nicht antreten will. Und diese Vereinbarung gilt, obwohl die Beziehung der beiden in den vergangenen Monaten ziemlich strapaziert wurde, offenbar weiterhin. Schulz ist bei dem Düsseldorfer Treffen gar nicht dabei, weil der scheidende Europaparlaments-Präsident am Dienstagnachmittag an der Beerdigung des langjährigen portugiesischen Staats- und Regierungschefs Mario Soares in Lissabon teilnimmt. Auch der dritte mögliche SPD-Kanzlerkandidat, Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz, würde wohl nur bereitstehen, falls Gabriel nicht will.

Scholz wird nachgesagt, er schiele ohnehin eher auf die übernächste Bundestagswahl in viereinhalb Jahren. Tatsächlich sind die Chancen der SPD, nach der Wahl im Herbst die Bundesregierung anzuführen, eher gering. Zu schwach steht die Partei in den Umfragen da, zu populär ist Merkel - trotz aller Kritik an ihr im Zuge der Flüchtlingskrise. Damit ein Sozialdemokrat in diesem Jahr wieder Kanzler wird, müsste die Partei deutlich zulegen, um dann mit einem Dreierbündnis die Kanzlerschaft Merkels zu beenden. Entweder gemeinsam mit Linkspartei und Grünen, also einer Linkskoalition, oder einer sogenannten Ampel: mit Grünen und FDP.

Vote SPD-Kanzlerkandidat Wer soll Angela Merkel herausfordern? Sigmar Gabriel

Martin Schulz

Olaf Scholz

Ein anderer Kandidat

Ob ein Kanzlerkandidat Gabriel es schaffen wird, die SPD aus dem Umfragetief zu holen, daran gibt es angesichts seiner mauen Popularitätswerte einige Zweifel. Dass er allerdings in der Lage wäre, ein kompliziertes Dreierbündnis zusammenzubekommen, trauen ihm viele zu. Darin sieht Gabriel seine Chance. Und er ist der Meinung, dass seine Partei im Moment vor allem eines nicht gebrauchen kann: sich treiben zu lassen. Auch deshalb pocht Gabriel so auf den Zeitplan.

In Düsseldorf hat man die K-Frage tatsächlich ausgespart, wortlos steigt Gabriel nach dem Treffen wieder in seine Limousine. Noch hält der Plan.

Der SPON-Wahltrend - stimmen Sie hier ab: