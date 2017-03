Gabriel trifft Cavusoglu Abrüstungsversuch im Adlon

Eigentlich finden solche Gespräche im Auswärtigen Amt statt. Diesmal ist es anders. Der deutsche Außenminister fährt ins nahe gelegene Hotel Adlon, um dort mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zu frühstücken. Es ist, wie nachher in diplomatischen Kreisen kolportiert wird, eine kleine Geste an den Gast, der Gabriel in der berühmten Herberge empfangen darf.

Es ist ja so: Diese Zusammenkunft findet in höchst schwierigen Zeiten statt. Viel ist zusammengekommen, die Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, die wiederholten Attacken türkischer AKP-Politiker gegen Deutschland, die Auftrittsverbote gegen türkische Minister hierzulande, der Nazi-Vergleich des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Der Gesprächsbedarf ist enorm, die Stimmung angespannt. Aber eskalieren lassen wollen die beiden Top-Diplomaten die Sache nicht. Und deshalb gibt es, anders als bei früheren Besuchen des türkischen Außenministers in Berlin, diesmal vorsichtshalber keinen gemeinsamen Gang vor die Medien. "Das war die friedliche Variante", heißt aus dem Umfeld Gabriels.

Nur zu gut erinnert man sich im Auswärtigen Amt an den Auftritt von Amtsvorgänger Frank-Walter Steinmeier im November vergangenen Jahres in Ankara. Da war Steinmeier gekommen, um die Wogen im damals ebenso schwierigen Verhältnis zur Türkei zu glätten, doch sein türkischer Kollege Cavusoglu düpierte seinen Gast auf einer Pressekonferenz mit rüden Attacken.

Diesmal tritt Gabriel allein vor die Journalisten, dafür äußert sich Cavusoglu später bei einem Besuch der türkischen Aussteller auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin. Und was er dort sagt, klingt durchaus zurückhaltender als das, was er selbst und andere türkische Spitzenpolitiker noch in den vergangenen Tagen äußerten. "Sogar Freunde und Alliierte können streiten, aber wir müssen die feindlichen Haltungen beenden", sagt er und versichert, die Türkei sei offen für einen Dialog. Cavusoglu erklärt aber auch, er sehe antiislamische Gefühle hinter der deutschen Kritik an der Türkei.

Es ist eine Grundmelodie, die bereits Steinmeier von türkischen Gesprächspartnern hörte und die diesmal auch Gabriel vermittelt bekommt. Aus Sicht der türkischen Seite muss die Bundesregierung mit den jüngsten Absagen von Auftritten türkischer Politiker in Deutschland etwas zu tun haben, auch mit der Kritik deutscher Medien an der Politik der AKP.

Türkei misstraut der Bundesregierung

Dass dem nicht so ist, dass die deutschen Medien unabhängig sind, dass hierzulande in einem föderalen System die Kommunen nach polizeilichen und baulichen Voraussetzungen über die Auftritte der türkischen Minister entscheiden - das will die türkische Seite auch nach dem Treffen mit Gabriel so recht nicht glauben, wie später in Berlin zu erfahren ist. Cavusoglu selbst hatte am Vorabend seine Rede auf dem Gelände des türkischen Generalkonsulats in der Elbmetropole abhalten müssen, nachdem die Stadt Hamburg einen Auftritt in einer Halle wegen fehlenden Brandschutzes untersagt hatte.

Gabriel erklärt nach dem Gespräch mit Cavusoglu bei seinem Statement im Auswärtigen Amt: "Unser heutiges Treffen war gut, ehrlich, freundlich im Umgang, offen, aber eben durchaus auch hart und kontrovers in der Sache." Auch Gabriel muss mit einem Schuss Deutlichkeit reagieren - allein aus innenpolitischer Selbstachtung. "Es ist klar, dass, wer bei uns reden will, immer auf ein Land trifft, das für die freie Meinungsäußerung eintritt, aber man muss sich in Deutschland an die Spielregeln halten. Regeln des Rechts, aber auch Regeln des Anstands", sagt er.

Für die Sprache der Diplomatie ist das deutlich, aber es ist auch kein Konfrontationskurs, den der SPD-Politiker verfolgt. Gabriel hatte schon vor dem Treffen deutlich gemacht, was seine Haltung ist: "Es gibt keine Alternative zum Gespräch."

Berlin kann kaum mehr als bitten

Gabriel spricht gegenüber seinem Amtskollegen auch die Inhaftierung des Journalisten Yücel an. "Vor allen Dingen aber wollen wir jetzt konsularischen Zugang haben, das hat der türkische Ministerpräsident der deutschen Kanzlerin vor einigen Tagen zugesagt", erinnert Gabriel die türkische Seite öffentlich an eine Zusage.

In Wirklichkeit kann Berlin in diesem Fall kaum mehr, als Bitten an die türkische Regierung zu richten: Weil Yücel die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt und Ankara den Journalisten als Türken behandelt, hat die Bundesrepublik nach internationalem Recht keinen Anspruch darauf, ihn konsularisch zu betreuen. Es wäre also ein kleines Zeichen der Entspannung, würde Ankara demnächst einen direkten Zugang deutscher Diplomaten zur Haftanstalt Silivri ermöglichen, in der Yücel nun einsitzt.

Ist fürs Erste die deutsch-türkische Krise überwunden? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Im Auswärtigen Amt fühlt man sich an einen anderen Konflikt erinnert - an den Konflikt in der Ost-Ukraine. Auch da hält die verbale Abrüstung, die sich die Außenminister der Ukraine und Russlands in den Zusammenkünften mit ihren deutschen und französischen Kollegen versprechen, meist nur wenige Tage.

Im Video: Die deutsch-türkischen Beziehungen - Chronologie der Ereignisse

Video REUTERS