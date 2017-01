Kommentar Free Siggi

Er ist dann mal so frei: Sigmar Gabriel, der länger als jeder Vorsitzende seit Willy Brandt SPD-Chef war, tritt nach mehr als sieben Jahren im Amt zurück und will auch nicht Kanzlerkandidat seiner Partei werden.

Damit hat Gabriel etwas geschafft, das nur wenige Politiker hinbekommen. Weder wurde er vom Hof gejagt noch musste er vom Platz getragen werden. Er hat selbst über sein Schicksal entschieden - und freiwillig auf Downsizing gesetzt. Zunächst einmal will er sich damit zufriedengeben, Außenminister zu sein.

Gabriels Entscheidung ist umso beachtlicher, weil er das Schicksal vieler Kollegen aus allen Parteien teilt: Er ist politiksüchtig. So sehr er stets damit kokettierte, er könne sich ein Leben als Familienvater in Goslar gut vorstellen, hat es ihn doch immer wieder nach Berlin gezogen, wo die einflussreichen Erwachsenen die großen Entscheidungen treffen.

So eindrucksvoll Gabriels Entscheidung auch ist, mit der Art seines Rückzugs beweist er auch, wie richtig sein Schritt ist. Selbst im Abgang ist Gabriel sich treu geblieben - und hat das Gegenteil dessen getan, was er sich selbst und anderen verordnet hat.

Mantramäßig antwortete er in den vergangenen Monaten "Der Zeitplan gilt", wenn mal wieder die Frage aufkam, warum die SPD erst Ende Januar über den Kanzlerkandidaten entscheiden will. Noch in der vergangenen Woche ließ Gabriel ausrichten, zum ersten Mal in ihrer Geschichte sei die Partei dabei, einen Zeitplan einzuhalten. Da werde man doch nicht auf den letzten Metern alles über einen Haufen werfen.

Die SPD war so geschlossen wie selten, nahezu alle folgten Gabriels Zeitplan-Vorgabe - auch wenn die Entscheidung, vorerst nichts zu entscheiden, zuletzt immer abstruser anmutete.

Nun war es Gabriel höchstselbst, der sich plötzlich von dem Zeitplan, den er zur Maxime für die gesamte Partei erhob, selbst verabschiedete.

Es ist der klassische Gabriel: heute hü, morgen hott.

Mal kritisierte er die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung und hofierte sie dann mit seinem Besuch. Mal wollte er seine Partei programmatisch in die Mitte führen, dann plötzlich vor allem linke Wählerschichten erobern. Mal heftete er sich einen "Refugees welcome"-Button ans Revers und diskutierte später die "Notwendigkeit, eine Obergrenze zu haben".

Seine Glaubwürdigkeit hat das nicht befördert. Und der vorerst letzte Akt hat es auch nicht getan.

Und was ist mit Gabriels Nachfolger? Das Startkapital von Martin Schulz sind die Schwäche seines Vorgängers, die guten Umfragewerte und die Hoffnung der Genossen.

Die Hoffnung auf eine andere Sprache, einen unverbrauchten Habitus, eine glaubwürdige Haltung. Die Hoffnung auf einen Sozialdemokraten, an dem die Partei nicht hin und wieder verzweifelt, sondern zu dem sie aufschaut und auf den sie stolz sein kann.

Meinungskompass

Die Hoffnung auf einen Kanzlerkandidaten, der kämpfen kann, nicht brutto und netto verwechselt, sich nicht durch Vorträge bei Banken die Taschen gefüllt hat - und der weiß, wie man Gerechtigkeit im Jahr 2017 definiert.

Dass Schulz viele Stärken hat, ist unbestritten. Entscheidend wird sein, wie er seine Schwächen austariert. Erträgt er die Härten des Berliner Medienbetriebs? Kann er seine mangelnden Kenntnisse der deutschen Innenpolitik kompensieren? Umgeht er die Stolperfallen, die auch im nationalen Politbetrieb reihenweise aufgestellt sind?

Gelingt ihm das nicht, ist auch Martin Schulz im Herbst ein freier Mensch.