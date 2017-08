SPIEGEL-Gespräch Gabriel warnt vor einer "wirklich gefährlichen Welt"

So hatte sich Sigmar Gabriel die Nachwirkungen seines Besuchs im Hamburger SPIEGEL-Haus sicher nicht vorgestellt. Den halben Donnerstag war der Vizekanzler damit beschäftigt, seine Worte zu den SPD-Chancen im Wahlkampf klarzustellen.

Hatte er wirklich nebenbei erklären wollen, dass sich seine Partei bereits damit abgefunden hat, bei der Bundestagswahl auf Platz zwei zu landen, hinter der Union? Nein, alles nur ein Missverständnis, natürlich habe man die Chance, "vor CDU und CSU zu liegen", betonte der frühere SPD-Chef schließlich.

Die Aufregung resultierte aus einer kurzen Passage aus dem Gespräch, das Gabriel am Mittwochabend mit SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und Auslandsressortleiterin Britta Sandberg führte. Insgesamt anderthalb Stunden stellte der Außenminister sich den Fragen der Journalisten und aus dem Publikum - und fand dabei meist klare Worte.

Gabriel über den Bundestagswahlkampf und Martin Schulz:

Glaubt Gabriel noch an eine Chance der SPD, den nächsten Kanzler zu stellen? "Die Erfahrung der letzten Monate hat ja gezeigt, dass wirklich alles möglich ist", sagte er. Kanzlerkandidat Martin Schulz habe das Pech gehabt, "dass er oder wir mit der SPD nach diesen drei Landtagswahlen, vor allem die in Nordrhein-Westfalen, aber auch die in Schleswig-Holstein, auf die schiefe Ebene gekommen sind. Und dann ist das ganz schwierig, da wieder rauszukommen."

Gabriel zollte Schulz großen Respekt, "mit welcher Haltung und Klarheit und welchem Mut er diesen Wahlkampf führt". Er kenne das Gefühl, "wie das ist, wenn die Umfragen so sind wie sie sind und was einem da so durch Kopf und Seele geht. Und ich bewundere ihn dafür, mit welcher Gradlinigkeit er seine Furche zieht."

Den deutlichen Umfragerückstand seiner Partei auf die Union kommentierte Gabriel betont gelassen. "Wir müssen ja gar nicht 14 Prozent aufheben, aufholen. Wenn Sie drei, vier, fünf Prozent aufheben, sieht die Welt schon völlig anders aus. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, das ist undenkbar."

Ein Teil des Problems für die SPD, genau wie für die CDU, sei "die Rückkehr der AfD" in den jüngsten Umfragen. "Das sind Menschen, die da verunsichert sind und die natürlich auch sehen, Terrorismus in Europa, auch in Deutschland, und die einen Schluss ziehen zwischen Flüchtlingen und Terror, was objektiv nicht stimmt, aber das ist ja erst einmal die subjektive Wahrnehmung. Und da haben wir, und genau wie die CDU, ein echtes Problem." Das Problem sei aber nun mal größer, wenn eine Partei vorher bei 25 Prozent liege, als wenn sie vorher bei 42 Prozent liege. Es gelte aber der alte Schröder-Spruch: "Hinten sind die Enten fett." Der Wahlkampf ende am 24. September um 18 Uhr und nicht vorher.

Über Gerhard Schröders Rosneft-Ambitionen:

Schröder sei seit 2005 "Privatmann", betonte Gabriel. Zudem habe er das Angebot, in den Rosneft-Aufsichtsrat zu gehen, nicht von russischer Seite, sondern von BP erhalten. "Und das ist jetzt ein Grund, dass Deutschland seit Wochen über die Frage diskutiert, ob die SPD das eigentlich zulassen darf, dass ihr ehemaliger Kanzler bei Rosneft im Aufsichtsrat sitzt", spottete der Außenminister. Dass Schröder sogar den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen soll, kommentierte Gabriel mit den Worten: "Na, wenn er Chef ist, umso besser, hat er wenigstens was zu sagen."

Man könne zu dieser "Sachentscheidung" unterschiedliche Auffassungen haben, räumte der Ex-SPD-Chef ein. "Aber ich glaube, dass in Wahrheit ein politisches Spiel stattgefunden hat, dass Schröder - Klammer auf - SPD - Klammer zu - genutzt wurde, um die Sozialdemokraten damit zu triezen. Und in der Situation, wo man ihn gebrauchen kann, weil er mit Herrn Putin mal über andere Probleme reden soll, da finden das alle super."

Über Nordkorea:

Auf die Frage hin, ob die aktuelle Nordkorea-Krise ihm Angst mache, warnte Gabriel vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. "Nordkorea ist ein Beispiel dafür, dass wir in einer Phase sind, wo vermutlich unterschiedliche Staaten auf der Welt sich überlegen, ob sie nicht doch in den Besitz von nuklearen Waffen kommen können. Das berühmte Proliferationsverbot, also der Versuch der fünf Atommächte, die Atomwaffenfähigkeit unter Kontrolle zu behalten, das ist, glaube ich, in Gefahr." Sollte Nordkorea endgültig zur Atommacht werden, "wären wir ganz schnell in einer ganz anderen Welt als heute". Die Anrainerstaaten wie Japan und Südkorea würden nachziehen, womöglich auch andere Staaten in anderen Weltregionen. "Dann wären wir in einer wirklich gefährlichen Welt."

Über Donald Trump und die Folgen:

Gabriel warnte davor, dass weltweit autoritäre Einstellungen auf dem Vormarsch seien. "Wenn Sie fragen, was macht mir Sorgen, dann nicht Einzelaspekte, sondern die Sorge, dass sich so eine Ideologie wieder ausbreitet, dass die Welt diese Arena ist, in der am Ende nur der Stärkere das Recht hat zu überleben und sich durchzusetzen. Das fände ich eine gefährliche Welt, in der ich nicht möchte, dass meine drei Töchter sie erleben."