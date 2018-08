Wirtschaftskrise Gabriel warnt vor Risiken einer isolierten Türkei

Die Türkei-Krise birgt nach Einschätzung des früheren Außenministers Sigmar Gabriel gravierende sicherheitspolitische Risiken für Deutschland und Europa. "Wir müssen im eigenen Interesse alles tun, um die Türkei im Westen zu halten", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sonst drohe langfristig sogar die atomare Bewaffnung einer politisch isolierten Türkei.

Deutschland und Europa müssten das klare Signal geben, dass sie bei der von US-Präsident Donald Trump betriebenen wirtschaftlichen Destabilisierung der Türkei nicht mitmachen. "Die USA tun jetzt etwas, was man nach meiner Meinung unter Nato-Partnern nicht tun darf: Sie wenden Sanktionen an und versuchen, ein ohnehin wirtschaftlich angeschlagenes Land über die Klippe zu schieben." Schon früher hatte Gabriel eine härtere Gangart gegenüber Trump gefordert (hier lesen Sie ein Interview mit ihm dazu).

Die USA seien weit weg. Aber in Europa werde man den Preis dafür bezahlen, sollte die Türkei "ins Wanken geraten". Explizit nannte Gabriel wirtschaftliche Turbulenzen, einen möglichen Anstieg von Flüchtlingszahlen sowie die Gefahr eines Nato-Rückzugs der Türkei.

Gabriel stellte die Frage, was eine sich von der Nato immer weiter lösende Türkei tun werde. Seine Antwort: "Ich fürchte, früher oder später werden in der Türkei nationalistische Kräfte - ebenso wie in Iran und Nordkorea - nach der Atombombe greifen, um sich unangreifbar zu machen." Schon die neuen Investitionszusagen aus Katar in Milliardenhöhe seien ein Zeichen "für das Abdriften Ankaras in eine ungewisse Richtung".

Reaktionen auf Nahles Vorschlag von deutschen Türkei-Hilfen

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatte zuvor deutsche Hilfe für die Türkei ins Gespräch gebracht. "Es kann die Situation entstehen, in der Deutschland der Türkei helfen muss - unabhängig von den politischen Auseinandersetzungen mit Präsident Erdogan", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Türkei ist ein Nato-Partner, der uns nicht egal sein kann. Es ist in unser aller Interesse, dass die Türkei wirtschaftlich stabil bleibt und die Währungsturbulenzen eingedämmt werden." Auf Nahles Äußerungen gab es unterschiedliche Reaktionen: