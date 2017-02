Schäubles Schulz-Trump-Vergleich Gabriel warnt vor Wahlkampf à la USA

Angesichts der scharfen Töne aus der Union gegen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hat der scheidende sozialdemokratische Parteichef Sigmar Gabriel vor einem Wahlkampf wie in den USA gewarnt. Die "Radikalität, Böswilligkeit und die Unterstellungen", die in den Vereinigten Staaten nicht erst seit der Wahl von Präsident Donald Trump üblich seien, "sollten wir hier in Deutschland nicht einkehren lassen", sagte Gabriel am Samstag in Berlin.

Gleichzeitig rief er seine Partei auf, nicht in gleicher Münze auf die Attacken aus der Union zu antworten. Die SPD wolle einen "in der Sache klaren und harten Wahlkampf", werde aber von persönlichen Attacken absehen.

Insbesondere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe ein schlechtes Beispiel geliefert, sagte Gabriel. Schäuble hatte Schulz in einem SPIEGEL-Interview Populismus vorgeworfen und den SPD-Kandidaten dabei mit Trump verglichen.

Bundesfinanzminister Heiko Maas (SPD) hatte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zu einem fairen und anständigen Umgang aufgerufen und die Kritik Schäubles verurteilt. Schulz mit dem US-Präsidenten Donald Trump zu vergleichen, sei wenig souverän.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte den Vergleich "hanebüchen". Während Schulz für die Demokratie brenne und ein "leidenschaftlicher Europäer" sei, gefährde Trump die US-Demokratie und wolle Europa spalten, sagte Oppermann.