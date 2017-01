Neuer Außenminister Gabriels drei große Baustellen

Der neue Bundesaußenminister ist nicht alleine ins Schloss Bellevue gekommen. Kurz vor Beginn der kleinen Zeremonie geht im Großen Saal eine Tür auf, durch die Anke Gabriel und Tochter Marie schlüpfen. Die Vierjährige hat eine angebissene Brezel dabei und setzt sich mit ihrer Mutter erst einmal auf eine der Journalisten-Bänke. Dort verfolgen beide anschließend, wie Bundespräsident Joachim Gauck im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel den bisherigen Wirtschaftsminister Gabriel entlässt und ihn zu Deutschlands-Chefdiplomaten ernennt. Anschließend gibt es noch ein gemeinsames Foto mit Gauck und Merkel.

Typisch Gabriel. Frank-Walter Steinmeier hat an diesem Tag nicht seine Familie mitgebracht, um sich seine Entlassungsurkunde als Außenminister abzuholen. Auch die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist alleine gekommen.

Die Bilder aus dem Schloss Bellevue lassen erahnen: Es ist mehr als nur ein Amtswechsel, es ist ein Wechsel der Charaktere und Temperamente. Sein Vorgänger Steinmeier war die Inkarnation des Chefdiplomaten, zurückhaltend, abwartend, um Ausgleich bemüht.

Gabriel ist impulsiv, gerne auch mal polternd und bissig-ironisch. Als Steinmeier ihn am Freitag im Auswärtigen Amt vorstellte, bilanzierte Gabriel die Rede seines Vorgängers so: "Die eigentliche Botschaft war: Mach' keinen Scheiß! Verdirb' mein Erbe nicht!"

Jetzt ist er der vierzehnte Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, das Experiment Gabriel als Chefdiplomat kann beginnen.

DPA Kanzlerin Merkel, Bundespräsident Gauck, Außenminister Sigmar Gabriel mit Ehefrau Anke und Tochter Marie

Kaum im Amt, geht es für den 57-Jährigen los. Bereits am Samstag fliegt er zum Antrittsbesuch nach Paris, die Visite soll traditionell die engen Beziehungen Deutschlands und Frankreichs unterstreichen, gerade in diesen politisch bewegten Zeiten sind beide Länder in der EU gefordert. Welche europäische Staaten Gabriel im Osten besucht - Steinmeier hatte sich nach seinem Antrittsbesuch in Paris nach Warschau aufgemacht - ist noch nicht klar. Es könnte wieder Polen sein, allerdings kamen von der dortigen rechtsnationalen PiS-Regierung zuletzt nicht immer freundliche Signale. Alternativ wäre wohl auch eine Visite in einem der Staaten im Baltikum ein Zeichen der Solidarität mit einem Partner an der östlichsten EU- und Nato-Grenze.

Klar ist: Gabriel erbt eine Reihe hochkomplexer Themen von seinem Vorgänger Steinmeier, der am 12. Februar zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden soll. Vor allem drei Themen dürften in den kommenden Monaten eine zentrale Rolle spielen:

Europa

Die Gespräche mit London über den Brexit werden den neuen Außenminister bis in den Herbst begleiten, mindestens bis zur Bundestagswahl. Der Brexit-Ausschuss der Bundesregierung - an der Gabriel als Vizekanzler ohnehin schon beteiligt ist - hat einmal getagt. Hier wird er sich eng mit Merkel absprechen müssen, sie leitet den Ausschuss. Zuletzt hatte Gabriel harte Gespräche mit London verlangt: "Erst feilschen, dann versagen und dann klammern - das ist das Motto, dem wir nicht nachgeben dürfen", erklärte er auf einem Europa-Kongress der SPD im vergangenen Sommer.

Die Ukraine-Konflikt bleibt ein weiteres zentrales Feld. Nach der Machtübernahme von US-Präsident Donald Trump herrscht aber Unklarheit, wie und ob der sogenannte Minsker Friedensprozess überhaupt weitergeht. US-Präsident Barack Obama hatte die Vermittlungsgespräche weitgehend der deutschen Kanzlerin und Steinmeier überlassen. Ob Trump das sogenannte Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) weiter agieren lässt oder lieber selbst bilateral mit Moskau und Kiew eine Lösung sucht, das konnte zuletzt auch Steinmeier nicht beantworten.

Unwägbarkeiten tauchen womöglich bald im Westen auf: Sollte im Mai in Frankreich tatsächlich Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen gewinnen, würde eine Rechtspopulistin und scharfe EU-Kritikerin im Elysée-Palast das Gefüge des großen Nachkriegsprojekts, der EU, womöglich ins Wanken bringen. Gabriel wäre als Außenminister dann wohl im Krisenmodus.

REUTERS Bundespräsident Gauck gratuliert Gabriel zum neuen Amt

Russland

Das Verhältnis der EU zu Russland ist durch die Annektion der Krim und den andauernden Konflikt im Osten der Ukraine belastet. Die gegen Moskau verhängten Sanktionen sind umstritten, nicht nur in der EU, auch mehrere SPD-Ministerpräsidenten haben daran wiederholt Kritik geübt, weil Unternehmen in ihren Bundesländern am Rückgang im Handel mit Russland leiden. Und schließlich: US-Präsident Donald Trump scheint mit der Idee zu liebäugeln, die US-Sanktionen aufzuheben. Erst kürzlich erklärte er: "Wenn man mit Russland gut auskommt und uns Russland wirklich hilft, warum sollte man dann Sanktionen haben, wenn jemand wirklich tolle Sachen macht?" Steinmeier hatte zuletzt dafür plädiert, die Sanktionen in dem Maß abzubauen, wie Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens erzielt werden. Ähnlich hatte sich Gabriel geäußert, auch Merkel. Allerdings hatte sich die Kanzlerin im Dezember zusammen mit Frankreichs Präsident François Hollande für eine erneute Verlängerung der EU-Strafmaßnahmen eingesetzt. Sie gelten bis Juni, das Thema könnte also mitten im deutschen Bundestags-Wahlkampf an Schärfe gewinnen und zwischen Union und SPD für Streit sorgen.

Transatlantisches Verhältnis

Gabriels Vorgänger Steinmeier hat erst vor kurzem die möglichen dramatischen Folgen der Wahl Trumps beschrieben. Die alte Welt des 20. Jahrhundert sei "endgültig vorüber". Welche Ordnungsvorstellungen sich im 21. Jahrhundert durchsetzen würden, "wie die Welt von morgen aussehen wird, ist nicht ausgemacht, ist völlig offen." Die Sätze beschreiben die Aufgabe, vor der Gabriel steht: Er muss ausloten, welche Rolle die neue US-Administration im Syrien-Konflikt, in Europa und in der Nato spielen will.

Trump hat das Kernelement der transatlantischen Beziehungen, die Nato, in Frage gestellt. Da Gabriel im neuen Amt auch regelmäßig an den Nato-Außenministertreffen teilnimmt, wird die Entwicklung der Allianz seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchen. Er trifft auf einen widersprüchlichen Partner: Sein möglicher US-Kollege Tillerson hat den Nato-Beistandspakt für "unantastbar" erklärt. Trump hingegen nannte die Nato in einem Interview vor wenigen Tagen "obsolet" und zugleich "sehr wichtig".

Gabriel will sobald wie möglich in die USA, das direkte Gespräch suchen. Dort könnte Anfang der kommenden Woche der Senat dem künftigen US-Außenminister Rex Tillerson, dessen Anhörung noch nicht beendet ist, grünes Licht für den Einzug ins State Department geben. Ob Gabriel dann schon in Washington einen Termin bei seinem US-Kollegen erhält, ist offen. "Es ist ja durchaus möglich, dass der neue amerikanische Außenminister sich erstmal personell und auch sonst sortieren muss", gibt der Außenamtssprecher am Freitag in der Bundespressekonferenz zu Bedenken.

Es ist ein Satz, der eigentlich auch gut auf Gabriels Lage passt.