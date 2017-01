Gabriel über Rücktritt "Wenn der Verein im Keller spielt, ist irgendwann der Trainer dran"

Sigmar Gabriel tritt als SPD-Vorsitzender zurück, und Martin Schulz wird der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Zwei Nachrichten, die die politischen Freunde, aber auch Gegner des Parteichefs überraschten. Im Interview mit dem "Stern" erläutert der Vizekanzler seine Beweggründe.

Die wichtigsten Zitate in der Übersicht:

Über seinen Verzicht auf eine Kandidatur: "Viele Menschen, die sich vorstellen können, SPD zu wählen, wollen einen Neuanfang. Und ich stehe - ob mir das nun gefällt oder nicht - für die Große Koalition mit CDU und CSU."

"Die Partei muss an den Kandidaten glauben und sich hinter ihm versammeln. Und der Kandidat selbst muss es mit jeder Faser seines Herzens wollen. Er muss es sozusagen als seine Lebensaufgabe ansehen, Kanzler zu werden. Beides trifft auf mich nicht in ausreichendem Maße zu."

"Am Ende ist es so banal wie im Fußball: Wenn der Verein immer im Keller spielt, dann ist irgendwann der Trainer dran. So sind auch in der Politik die Spielregeln, und das ist in Ordnung."

Über den Kandidaten Martin Schulz: "Er ist ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, und seine Biografie zeigt, dass Aufstieg durch Leistung in dieser Gesellschaft möglich ist."

"Er kann führen und integrieren. (...) Er kann Brücken bauen. Er kann zusammenführen. Das ist genau das, was unser Land jetzt braucht."

Über Konflikte in der SPD: "Diese Auseinandersetzungen haben eben auch viel Kraft gekostet. Und wenn man wie ich mehr als sieben Jahre Vorsitzender der SPD ist, dann bringen solche Konflikte auch Reibungsverluste mit sich. Und wenn dann ein unübersehbarer Teil der Partei unzufrieden ist, dann muss man die Ehrlichkeit haben zu sagen: Das, was ich bringen konnte, hat nicht gereicht.

Über Angela Merkel: "Sie muss ja kandidieren, selbst wenn sie nicht mehr wollte. Denn außer ihr ist ja niemand da. Angela Merkel hat viel für unser Land getan. Daran sollte es auch unter Sozialdemokraten keinen Zweifel geben."

Über Merkels Flüchtlingspolitik: "Niemals hätten Kanzler wie Helmut Schmidt, Helmut Kohl oder Gerhard Schröder Entscheidungen über die Öffnung der Grenzen getroffen, ohne wenigstens einmal mit unseren Nachbarn zu sprechen."