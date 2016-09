Geplantes Treffen mit Trudeau Gabriel will in Kanada über Ceta verhandeln

"In Kanada wird der Minister an der Konferenz 'Global Progress 2016' teilnehmen und politische Gespräche führen", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums dem SPIEGEL. "Unter anderem zum Handelsabkommen Ceta." Geplant sei dabei auch ein Treffen des SPD-Chefs mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau. Bestätigt ist nach Ministeriumsangaben bereits ein Gespräch mit Handelsminister Chrystia Freeland.

Gabriel wird am Mittwoch zunächst in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires reisen und dann am Donnerstag weiter nach Kanada. Die genaue Terminplanung in dem nordamerikanischen Land "wird derzeit noch finalisiert", heißt es aus dem Ministerium.

Ceta soll den Freihandel zwischen der Europäischen Union und Kanada organisieren. In Deutschland und anderen EU-Staaten gibt es teilweise große Vorbehalte gegen das geplante Abkommen, vor allem bei linken Parteien. Auch in der SPD gibt es Kritik, der Gabriel nun mit der Reise nach Kanada persönlich entgegenkommen will. Am 19. September trifft sich die SPD zu einem sogenannten Konvent, auf dem Gabriel und die SPD-Führung die Delegierten von Ceta überzeugen wollen.

Zuletzt hatten die SPD-Führungsgremien einen Ceta-Antrag für den Konvent verabschiedet, der den Bedenken der Kritiker schon deutlich entgegenkommt. Umstritten sind insbesondere die Regelungen zum Investitionschutz, zur Daseinsvorsorge und dem Verbraucherschutz. Fraglich ist zudem das weitere Prozedere bei Ceta, das eigentlich schon ausverhandelt ist und auf dem EU-Kanada-Gipfel im Herbst verabschiedet werden soll.

SPD-Chef Gabriel hat sich so klar für Ceta positioniert, dass seine politische Zukunft mit dem Projekt verknüpft ist. Sollte der Konvent sich gegen das Abkommen aussprechen, wäre das ein schwerer Schlag für die Ambitionen des möglichen SPD-Kanzlerkandidaten.