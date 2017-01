Wechsel im Kabinett Gauck ernennt Gabriel und Zypries

Bundespräsident Joachim Gauck hat Frank-Walter Steinmeier offiziell aus dem Amt des Außenministers entlassen. Er überreichte dem SPD-Politiker im Schloss Bellevue die Entlassungsurkunde. Gleich zwei Urkunden gab es für Sigmar Gabriel: Gauck entließ den SPD-Chef als Wirtschaftsminister und ernannte ihn zum neuen Außenminister.

Neue Wirtschaftsministerin ist Gabriels bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries, die als Neuling im Kabinett aber am späteren Vormittag noch im Bundestag vereidigt werden muss. Bei Gabriel entfällt der Eid, da er diesen bereits zu Beginn der Legislaturperiode für die Dauer der gesamten Legislaturperiode abgelegt.

Die 63-jährige Zypries hat langjährige Regierungserfahrung. So war die Sozialdemokratin zwischen 2002 und 2009 Bundesjustizministerin und zuvor von 1998 bis 2002 Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. Zypries hat schon vor Monaten angekündigt, dass sie bei den Wahlen im September nicht mehr für den neuen Bundestag kandidiert.

AFP Steinmeier, Merkel, Zypries, Gauck und Gabriel

Der Umbau des Kabinetts war nötig geworden, weil Steinmeier am 12. Februar als Kandidat der Großen Koalition zur Bundespräsidentenwahl antritt. Gabriel hatte zudem in der vergangenen Woche angekündigt, nicht als Kanzlerkandidat für die SPD in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Stattdessen soll der Europapolitiker Martin Schulz gegen Kanzlerin Merkel antreten.

Die zügigen Ministerwechsel noch diese Woche machen Sinn, weil die nächste reguläre Sitzungswoche des Bundestags erst am 13. Februar beginnt. Andernfalls hätte es für eine Vereidigung zu einer Sondersitzung in der ersten Februarwoche kommen müssen.