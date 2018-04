Simone Lange beim SPD-Parteitag Nein zur schwarzen Null

Die SPD sucht einen neuen Partei-Chef. Einzige Herausforderin von Favoritin Andrea Nahles ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Mit einer kritischen Rede bewarb sie sich beim Parteitag in Wiesbaden um den Vorsitz der Sozialdemokraten.

"Uns fehlt es an Glaubwürdigkeit", sagte Lange. Die SPD brauche eine echte Erneuerung. "Wir müssen die Herzen der Menschen wieder erreichen."

Lange versprach den Delegierten, "die Alternative für eine echte Erneuerung der Partei" zu sein. Die Stimmberechtigten hätten nun die Wahl: "Wollen wir einen neuen Aufbruch wagen oder sagen wir, es geht auch weiter so?" Die Partei entscheide an diesem Sonntag über ihre Zukunft. "Mich zu wählen, bedeutet Mut", sagte Lange.

In der anschließenden Fragerunde äußerte sich Lange dann kritisch zur "schwarzen Null" und griff damit ihren Parteigenossen Finanzminister Olaf Scholz an. Auf die Frage, wie sie mehr Solidarität in Deutschland herstellen wolle, sagt Lange: "Die schwarze Null darf niemals Kern sozialdemokratischer Politik sein." Der Staat müsse stark und handlungsfähig sein.

Erst kürzlich stellte Scholz klar, dass er an der schwarzen Null festhalten wolle. Diese galt bisher als Markenzeichen von seinem Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble. Bereits im Wahlkampf hatten sich viele Sozialdemokraten gegen die Sparpolitik des langjährigen CDU-Finanzministers Schäuble gestellt.

Lange hat in den vergangenen Wochen versucht, sich als Underdog einen Namen zu machen. Zwar ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie gegen Nahles gewinnt - gut 95 der 7741 Ortsvereine haben sich im Vorfeld des Parteitags für sie ausgesprochen. Der Parteivorstand und Präsidium stehen hinter Nahles. Doch die Außenseiterin kann die Favoritin viele Stimmen kosten und ihren Start als Parteichefin schwächen.