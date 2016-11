Europaparlament Ska Keller will Fraktionschefin der Grünen werden

Die EU-Abgeordnete Ska Keller will Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament werden. "Ich bewerbe mich um den Vorsitz und bin optimistisch, dass ich die Abstimmung im Dezember gewinne", sagte die 34-Jährige dem SPIEGEL. Nach jetzigem Stand gibt es keine Gegenkandidatur.

Die langjährige Grünen-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Rebecca Harms, hatte im Oktober ihren Rückzug angekündigt. Bislang teilt sie sich die Doppelspitze mit dem Belgier Philippe Lamberts, der weiter im Amt bleiben will. Als Gründe für ihre Entscheidung führte Harms, 59, mangelnden Rückhalt und Flügelstreitigkeiten in der 50-köpfigen Fraktion an. Ein Teil der Abgeordneten stünde nicht bedingungslos hinter der EU, kritisierte sie.

Auch Keller bescheinigt der Gruppe, die größtenteils aus Mitgliedern der Europäischen Grünen Partei (EGP) und der Europäischen Freien Allianz (EFA) besteht, "unterschiedliche Meinungen" und "nationale Befindlichkeiten". Sie plädiert aber für mehr Gelassenheit: "Auseinandersetzungen in der Politik sind wichtig, um gemeinsame Positionen zu finden. Es gibt wohl keine Partei, bei der das anders wäre".

Die Abgeordnete verspricht, sie wolle als Fraktionschefin "die Stimmen der Proeuropäer stärken", zugleich ruft sie zur Geschlossenheit auf. "Die EU stolpert von einer Krise in die nächste. Gerade wir Grünen als proeuropäische Parteienfamilie müssen zeigen, dass wir zusammenstehen und Lösungen anbieten."

Keller ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und derzeit migrationspolitische Sprecherin. 2014 trat sie nach einer Online-Abstimmung als Spitzenkandidatin der europäischen Grünen an. Sie bewarb sich damals auch auf die deutsche Grünen-Spitzenkandidatur zur Europawahl - verlor jedoch gegen Rebecca Harms.